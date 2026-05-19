東京の組織のトップを決める立憲民主党東京都連会長選が15日に投開票され、知名度抜群の蓮舫参院議員が落選。無名の地方議員に敗れる結果となり、まさしく「下克上」の結果となった。蓮舫氏は記者団の取材に、「いろいろな思いを持っている人の声がよく分かった」と語り、笑顔で会場から去っていった。

15日夜、投開票の会場となった東京・永田町の星陵会館で新会長に選出されたのは川名雄児武蔵野市議である。蓮舫氏81票に対し、川名氏124票を勝ち取り見事当選。選挙管理委員長を務めた塩村文夏参院議員が結果を読み上げると、会場からはどよめきと拍手が沸き起こった。

壇上に上がった川名氏は「投票は投票。この後はノーサイドだ」と勝利宣言。会場からは「そうだ」と賛同の声が飛び交い、これに蓮舫氏も拍手と笑顔で応じた。立候補には10人以上の推薦人が必要だったが、約20人の蓮舫氏に対し、川名氏は約60人と3倍の支持を集め、選挙前から蓮舫氏には暗雲が立ち込めていた。通常の政党の代表選ではメディアにも公開される2人の最後のスピーチや当選者スピーチだが、なぜか今回は非公開だった。

2017年の発足以来となった今回の会長選だが、紙面「日刊スポーツ」(日刊スポーツ新聞社)による関係者への取材では、「独裁体制からの下克上」「国会議員への自治体議員の乱」「これで風通しが少しはよくなってほしい」などの声があったと報じている。

川名氏「『チーム都連』で頑張っていきたい」

また、「国会議員の活動は、地元の地方議員の活動に支えられている側面も大きいはずだが、『どうしても国会議員より下に見られやすい』」といった関係者の話を掲載し、「新たに都連会長となった川名氏も『国会議員と自治体議員は主従関係ではない』」と述べ、「いつ決まったか分からない、上から押しつけてくるようなことが（前執行部では）たくさんあった。それを変えたいと思っている。立憲民主党が再生するには、まずそこから始めないといけない」と前を見据えた。そのうえで、「みんなでいっしょに、『チーム都連』で頑張っていきたい」と意気込んでいる。

一方で、国会議員との関係については「まずは相談していきたい。蓮舫さんはこれまで頑張っていただいたこともありこれからも協力していただきたい」と信頼を寄せた。立憲民主党は、今年2月の衆院選で衆院議員側が中道改革連合に参加したことで衆院議員が不在。川名氏は中道との関係について、「国政マターの話。まずは立憲自体が立ち直らない限り、話にならない」と語り、来春の統一地方選に向けて「まずは自分たちがしっかりして当選し、党自体を立て直した上でどうするかを考えたい」と留めた。

そんな中、一部報道は蓮舫氏の敗因について「立民の世代交代を求める声に加え、蓮舫氏を含む都連執行部側の“専横”への不満の蓄積」が背景にあるとしている。その理由について「川名氏を押し上げた要因のひとつが、元都連幹事長の手塚仁雄氏らによる都連運営への不満」と断言し、「手塚氏は2月の衆院選で中道から出馬し落選したが、蓮舫氏の政界復帰を後押しした側近的存在として知られる」と伝えている。

手塚氏については、都心部の地方議員から証言が取れているようだ。話によれば、「嫌われると徹底して干される。地方選の公認が認められなくなるのではないかという声が多数、寄せられている」といい、別の都連関係者に関しては「公認権をちらつかせ、アメとムチを使い分けて敵味方を区別してきたようだ。ようやく因果応報になるだろう」と示唆する。そのうえで、手塚氏と蓮舫氏については「若手は従っているが、次第に執行部の手法のおかしさに気づいていく」と評価。今後の波乱が見ものという訳である。

来春に統一地方選を控え体制刷新を望む地方議員の声が噴き出した形となった今回の結果を受け、離党者も続出。余波は全国に及ぶ可能性があり、前途多難な幕開けに有権者からの不安と不満の声も高まるばかりだ。