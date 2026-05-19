中東情勢の悪化によるナフサ（粗製ガソリン）を原料とする製品の在庫不足などの影響が、高知県内の幅広い分野で出始めている。

ビニールハウスなどの農業資材の高騰や、プラスチック容器・包装の不足のほか、高知の夏を彩る「よさこい踊り」に欠かせない鳴子の一部受注停止も出ている。影響の拡大や、長期化の恐れがあり、関係者は懸念を強めている。（平井宏一郎、阿部大樹）

「現場では全然足りていないというのが実感」

施設園芸が盛んな県内では、大型連休明けからビニールハウスの新規建設や張り替え作業が始まっている。ＪＡ高知市によると、５月から、ビニールハウス用のフィルムや、露地栽培で土壌表面を覆う資材など、ナフサを原料とする資材の仕入れ価格が３割程度値上がりした。

業者側は張り替えなどの毎年の使用分について「供給できるよう最大限努力する」と説明しているが、先行きは不透明。担当者は「現場では全然足りていないというのが実感。国レベルで安定供給に向けた取り組みをしてほしい」と要望する。ＪＡ高知県にも一部の農家から「業者に注文しても断られた」という声が寄せられているという。

塗装に使われるシンナーもナフサが原料。鳴子を製造する高知市越前町の「鳴子工房こだかさ」では、シンナーが入手できず、塗料を使う鳴子の新規受注を停止している。

同工房では、鳴子の色づけ時、粘度のある塗料を薄めるためにシンナーを使う。しかし、３月に取引業者から「入手が難しくなった」と連絡があり、４月に手に入ったのは１缶のみ。５月は入荷がなく、６月以降も未定という。

現在は白木の鳴子に焼き印を入れたり、ＵＶプリンターでロゴなどを印刷したりして、対応している。同工房の友村正子さんは「色鮮やかに印刷できるプリンター製や焼き印を入れた今年ならではの鳴子をぜひ検討してほしい」と話す。

「やれることはすべてしても値上げしなければ…」

高知名物の菓子・ミレービスケットを製造・販売する野村煎豆加工店（高知市）は４月下旬から、小袋１６袋入りの「ミレー超ビッグパック」の新規受注を停止した。同商品の受注が想定を超え、生産が追いついていないことに加え、パッケージの入荷遅れや、今後も調達できるか懸念されたことが理由という。包材の確保や現在注文を受けている商品の出荷が終わり次第、受注を再開する。

高知市上町で弁当や総菜を販売する「帰路」の店主井川真菜さん（３７）は５月上旬、プラスチック容器を仕入れている業者から、６月からの３割以上の値上げと、その前に大量発注をしないように伝えられた。

同店は約１年前、米の価格が高騰した際に値上げ。その後、安い容器に変えるなど工夫してきたといい、井川さんは「やれることはすべてしても値上げしなければならない状況になってしまった。値上げ後、お客さんが来てくれるかわからない」と不安を漏らした。