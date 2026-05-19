今夜の『うたコン』名曲主題歌特集 藤井フミヤ「星屑のステージ」、一青窈「ハナミズキ」披露 氷川きよし、ORANGE RANGEも出演
NHKの音楽番組『うたコン』の5月19日放送回は、時代をこえて愛される主題歌を特集。ドラマ、映画、アニメ、時代劇など、さまざまな作品を彩ってきた名曲の数々をアーティストが披露する。
【写真】豪華！Mrs. GREEN APPLE、HANAら出演者たち
藤井フミヤは、チェッカーズ時代に大ヒットした田村正和主演のドラマ『うちの子にかぎって…』（1984年）の主題歌「星屑のステージ」を歌唱。先月スタートしたNHKドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』の主題歌「ココロ」も披露する。
氷川きよしは、風輪とともに、「♪人生楽ありゃ 苦もあるさ」の出だしで知られる国民的時代劇『水戸黄門』の主題歌「あゝ人生に涙あり」をパフォーマンス。さらに、氷川が歌う「旅でござんす おじゃる丸」のステージにはアニメ『おじゃる丸』のキャラクターも登場する。
5月21日にデビュー40周年を迎える島津亜矢は、マイケル・ジャクソンの名曲「BEN」を披露。同曲は2005年放送された市原や主演のドラマ『あいくるしい』の主題歌に起用された。
一青窈は、新垣結衣と生田斗真主演で映画化もされた代表曲「ハナミズキ」を歌唱。同曲は日本テレビ系『火曜サスペンス劇場』の主題歌としても知られた。
また、名曲を貴重なアーカイブ映像とともに紹介するコーナー「うたのミュージアム」では、「NHKの番組主題歌・テーマソング」を特集。ドキュメンタリー番組『ドキュメント72時間』でおなじみの「川べりの家」を松崎ナオが届ける。
さらに、数々のアニメ主題歌を担当してきた前川陽子が番組初出演。代表曲「キューティーハニー」を、アイドルグループ・CUTIE STREETとのスペシャルコラボで披露。
結成25周年を迎えたORANGE RANGEは、「2006 FIFAワールドカップ」のNHK中継のテーマソング「チャンピオーネ」と映画『アギトー超能力戦争ー』の主題歌「ドラマティック平凡」のスペシャルメドレーで番組を盛り上げる。
■放送予定
5月19日（火） 後7：57〜後8：42 ＜NHK総合＞
■曲目 ※アーティスト50音順
「チャンピオーネ」ORANGE RANGE
「ドラマティック平凡」ORANGE RANGE
「ナイスだね」CUTIE STREET
「BEN」島津亜矢
「あゝ人生に涙あり」氷川きよし 風輪
「旅でござんす おじゃる丸」氷川きよし
「ハナミズキ」一青窈
「星屑のステージ」藤井フミヤ
「ココロ」藤井フミヤ
「キューティーハニー」前川陽子 CUTIE STREET
「川べりの家」松崎ナオ
【写真】豪華！Mrs. GREEN APPLE、HANAら出演者たち
藤井フミヤは、チェッカーズ時代に大ヒットした田村正和主演のドラマ『うちの子にかぎって…』（1984年）の主題歌「星屑のステージ」を歌唱。先月スタートしたNHKドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』の主題歌「ココロ」も披露する。
5月21日にデビュー40周年を迎える島津亜矢は、マイケル・ジャクソンの名曲「BEN」を披露。同曲は2005年放送された市原や主演のドラマ『あいくるしい』の主題歌に起用された。
一青窈は、新垣結衣と生田斗真主演で映画化もされた代表曲「ハナミズキ」を歌唱。同曲は日本テレビ系『火曜サスペンス劇場』の主題歌としても知られた。
また、名曲を貴重なアーカイブ映像とともに紹介するコーナー「うたのミュージアム」では、「NHKの番組主題歌・テーマソング」を特集。ドキュメンタリー番組『ドキュメント72時間』でおなじみの「川べりの家」を松崎ナオが届ける。
さらに、数々のアニメ主題歌を担当してきた前川陽子が番組初出演。代表曲「キューティーハニー」を、アイドルグループ・CUTIE STREETとのスペシャルコラボで披露。
結成25周年を迎えたORANGE RANGEは、「2006 FIFAワールドカップ」のNHK中継のテーマソング「チャンピオーネ」と映画『アギトー超能力戦争ー』の主題歌「ドラマティック平凡」のスペシャルメドレーで番組を盛り上げる。
■放送予定
5月19日（火） 後7：57〜後8：42 ＜NHK総合＞
■曲目 ※アーティスト50音順
「チャンピオーネ」ORANGE RANGE
「ドラマティック平凡」ORANGE RANGE
「ナイスだね」CUTIE STREET
「BEN」島津亜矢
「あゝ人生に涙あり」氷川きよし 風輪
「旅でござんす おじゃる丸」氷川きよし
「ハナミズキ」一青窈
「星屑のステージ」藤井フミヤ
「ココロ」藤井フミヤ
「キューティーハニー」前川陽子 CUTIE STREET
「川べりの家」松崎ナオ