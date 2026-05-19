フォロワー50万人以上を誇る人気TikToker・新谷あやか（31）が19日までに自身のインスタグラムを更新。米国グランドキャニオンでの満点笑顔ショットを投稿した。

自身のインスタグラムで「デカ過ぎて、怖くなるような自然を見てきました」とつづり始めた。

「本当に飲み込まれるような、想像した事ないような大きな地層で、ちっっっちゃい自分を感じた！一所懸命生きてるな！！こんな小さい身体で。自然は生き続けるけど、自分達はやっぱり消えてしまうから本当に、自然に帰れるような体づくりをせんといかんなぁって思った！！」とグランドキャニオンでミニスカート＆キャミソールコーデ姿での満点笑顔ショットを投稿した。

最後に「せめて土に帰れるような健康でヘルシーな身体でいたい！」と締めた。

ネットでは「可愛い！」「笑顔最高！」「いつも笑顔がチャーミング」「大自然で映える！」などの声があがった。

新谷は福岡出身で、スポーツ番組のリポーターや女優業などマルチに活躍しているタレント。23年に放送されたテレビ朝日「ロンドンハーツ」で芸人らがひそかに注目している女子を公表する「こっそり推してます発表会」の中でお笑いコンビ・ミキの昴生とお笑いコンビ・モグライダーのともしげがひそかに新谷を推していると明かしていた。