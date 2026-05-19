福岡県田川市の村上卓哉市長が不倫関係と認識していた元秘書の女性職員からセクハラを訴えられた問題で、市の第三者調査委員会は１８日、市長の行為をセクハラと認定するとともに、被害を防げなかった組織上の問題点も指摘した。

村上市長の責任を追及する声もあり、今後の対応が注目される。（小山田昌人）

「（被害者の女性職員に）交際を求めるＬＩＮＥや電話が頻繁に行われていた。市長としての認識が不十分だ」

福岡市で同日開かれた第三者委の記者会見。弁護士の森山大輔委員長は、ハラスメントを防ぐべき立場の市長による一連の行動を非難し、被害防止に向けて組織を改善する必要性にも言及した。

調査報告書によると、市役所のハラスメント相談窓口には、２０２３〜２５年度にセクハラ関連の相談が１件しかなかった。職員アンケートも踏まえ、「相談し難い組織風土」「市長に逆らうと人事上の不利益を懸念する職員もおり、軽視できない」と指摘。外部相談窓口の設置や特別職のハラスメントを禁止する条例の制定などを提言した。

報告書を受け取った安藤正之副市長は「とても重大な事態と受け止めている。市政の安定と信頼回復、再発防止に全力で取り組んでいく」と語った。

女性職員は代理人弁護士を通じて公表した談話の中で、「再発防止に向けた提言を受け、田川市役所には変わってほしいと心から願っています」とした。

今後は村上市長の対応とともに市議会の動向も注目される。市議会はこれまでに市長の問責決議案を可決した一方、不信任案は２度にわたって否決。その際、第三者委の調査結果を待つべきだとの意見もあった。

ある議員は「セクハラと認定された以上、不信任案の提出は避けられないのではないか」と指摘。陸田孝則議長は「市長の説明を見守りながら、議会の対応を協議したい」と話した。