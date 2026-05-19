占いは「命がけ」のビジネスだった!? 古代中国が生んだ、人生の指針を示した「易経」【眠れなくなるほど面白い 図解 易経】

コラム「人はなぜ占いを必要としたのか」

人はなぜ占いを必要としたのか

易経が生まれた古代中国は、さほど安定した社会ではありませんでした。天候は予測が難しく、洪水や干ばつは突如として人々の暮らしを脅かします。農作物の出来ひとつで生死が分かれることもあり、自然は常に大きな不安要素でした。

さらに、国や部族の争いは日常的に起こり、昨日まで通じていた秩序や常識が、ある日突然崩れることも珍しくありません。こうした混沌に満ちる世界では、「正しい答え」をひとつ知っていれば安心できる、という考え方そのものが成り立たなかったのです。

人々にとって重要だったのは、結果を断定することではなく、変化の兆しをどう読み取るかでした。いま動いてよいのか、それとも待つべきか。この流れは続いているのか、すでに変わりはじめているのか。そうした判断を誤れば、命や共同体の存続に直結します。

易経は未来を言い当てる占いではなく、あくまで移ろい続ける世界のなかで自分がどこに立ち、どう振る舞うべきかを考えるための指針として生まれました。不確かな時代を生き抜く術として、人は占いを必要としたのです。それは自身を取り巻く環境の変化と向き合うための、きわめて現実的な知恵でした。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 易経』監修：湯浅邦弘

【監修者情報】

湯浅 邦弘（ゆあさ・くにひろ）

1957年、島根県生まれ。中国哲学・思想史研究者。大阪大学名誉教授、立命館大学 白川静記念東洋文字文化研究所教授。専門は中国古代思想史。先秦から漢代にかけての思想を、文献資料や新出土史料をもとに読み解く研究で知られる。著書に『中国思想の基礎知識』(青弓社)、『諸子百家 儒家・墨家・道家・法家・兵家』(中公新書)、『中国古典の生かし方――仕事と人生の質を高める60の名言』(NHK出版新書)などがある。