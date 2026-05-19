東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7168 高値0.7184 安値0.7119
0.7260 ハイブレイク
0.7222 抵抗2
0.7195 抵抗1
0.7157 ピボット
0.7130 支持1
0.7092 支持2
0.7065 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5875 高値0.5882 安値0.5823
0.5956 ハイブレイク
0.5919 抵抗2
0.5897 抵抗1
0.5860 ピボット
0.5838 支持1
0.5801 支持2
0.5779 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3739 高値1.3764 安値1.3732
1.3790 ハイブレイク
1.3777 抵抗2
1.3758 抵抗1
1.3745 ピボット
1.3726 支持1
1.3713 支持2
1.3694 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.7168 高値0.7184 安値0.7119
0.7260 ハイブレイク
0.7222 抵抗2
0.7195 抵抗1
0.7157 ピボット
0.7130 支持1
0.7092 支持2
0.7065 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5875 高値0.5882 安値0.5823
0.5956 ハイブレイク
0.5919 抵抗2
0.5897 抵抗1
0.5860 ピボット
0.5838 支持1
0.5801 支持2
0.5779 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3739 高値1.3764 安値1.3732
1.3790 ハイブレイク
1.3777 抵抗2
1.3758 抵抗1
1.3745 ピボット
1.3726 支持1
1.3713 支持2
1.3694 ローブレイク