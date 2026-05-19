東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7168　高値0.7184　安値0.7119

0.7260　ハイブレイク
0.7222　抵抗2
0.7195　抵抗1
0.7157　ピボット
0.7130　支持1
0.7092　支持2
0.7065　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5875　高値0.5882　安値0.5823

0.5956　ハイブレイク
0.5919　抵抗2
0.5897　抵抗1
0.5860　ピボット
0.5838　支持1
0.5801　支持2
0.5779　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3739　高値1.3764　安値1.3732

1.3790　ハイブレイク
1.3777　抵抗2
1.3758　抵抗1
1.3745　ピボット
1.3726　支持1
1.3713　支持2
1.3694　ローブレイク