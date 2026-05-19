神田愛花、夫・日村勇紀との結婚を“反対”していた芸人の存在告白 「別れろって何度も…」と説得も
フリーアナウンサーの神田愛花（45）が、18日放送のフジテレビ系『真剣遊戯！THEバトルSHOW』（後8：00）に出演。夫でお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀（54）との交際当時、結婚を“反対”していた芸人の存在を明かした。
【写真】休養中の日村、まさかの近影？ 神田愛花の“サングラス”越しに注目
番組では、狩野英孝率いる芸人バラエティ軍と、SixTONES・ジェシー率いるアイドル軍が対決。ラストに放送された「未公開トーク集」で、芸人バラエティ軍として参加した神田が、おぎやはぎ・小木博明とのエピソードを披露した。
神田は「小木さんは本当に嫌な人で（笑）」といい、「（一緒のチームで）味方なんですけど」と前置きしながら、日村との交際が週刊誌で報じられた当時を回想。「夫とお付き合いしてることが週刊誌に載った時に、ラジオで“ヒムケン（日村）は、『あの女と絶対別れた方がいい』って言ったんです」と暴露した。
突然の告白にスタジオは「なんちゅうことを…」と驚きつつも大笑い。小木は動じる様子もなく、「日村さんのことを好きになるわけないじゃん。まず。女性が」と率直な本音を口にした。
さらに小木は、「（日村に）絶対利用されてんだよって言って、日村さんにも連絡して。別れろって何度も…」と、自ら日村を説得していたことを明かした。結婚するまでの間も「個人的にしないほうがいい」と伝えていたという。
しかし、小木の“説得”は実ることなく、神田と日村は2018年に結婚。現在も仲むつまじい夫婦関係を築いている。小木は「俺が間違ってた」と非を認め、神田に謝罪したことも告白。最後は「でも本当に嫌いだった。俺も」と当時の神田への印象をぶっちゃけ、スタジオの笑いを誘っていた。
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番組では、狩野英孝率いる芸人バラエティ軍と、SixTONES・ジェシー率いるアイドル軍が対決。ラストに放送された「未公開トーク集」で、芸人バラエティ軍として参加した神田が、おぎやはぎ・小木博明とのエピソードを披露した。
突然の告白にスタジオは「なんちゅうことを…」と驚きつつも大笑い。小木は動じる様子もなく、「日村さんのことを好きになるわけないじゃん。まず。女性が」と率直な本音を口にした。
さらに小木は、「（日村に）絶対利用されてんだよって言って、日村さんにも連絡して。別れろって何度も…」と、自ら日村を説得していたことを明かした。結婚するまでの間も「個人的にしないほうがいい」と伝えていたという。
しかし、小木の“説得”は実ることなく、神田と日村は2018年に結婚。現在も仲むつまじい夫婦関係を築いている。小木は「俺が間違ってた」と非を認め、神田に謝罪したことも告白。最後は「でも本当に嫌いだった。俺も」と当時の神田への印象をぶっちゃけ、スタジオの笑いを誘っていた。