１８日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝１０８．６６ドル（＋３．２４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４５５８．０ドル（－３．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７７０７．３セント（－８．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６６４．５０セント（＋２８．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４７７．００セント（＋２１．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１２１３．００セント（＋３６．００セント）
・ＣＲＢ指数
４０５．７７（＋６．４８）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝１０８．６６ドル（＋３．２４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４５５８．０ドル（－３．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７７０７．３セント（－８．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６６４．５０セント（＋２８．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４７７．００セント（＋２１．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１２１３．００セント（＋３６．００セント）
・ＣＲＢ指数
４０５．７７（＋６．４８）
出所：MINKABU PRESS