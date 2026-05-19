・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝１０８．６６ドル（＋３．２４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４５５８．０ドル（－３．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝７７０７．３セント（－８．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝６６４．５０セント（＋２８．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４７７．００セント（＋２１．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１２１３．００セント（＋３６．００セント）
・ＣＲＢ指数
　４０５．７７（＋６．４８）

出所：MINKABU PRESS