おっとっとが大人向けに進化。チーズ＆ブラックペッパーの堅焼き新作、お酒のおつまみにぴったり
製菓メーカー『森永製菓』から人気商品「おっとっと」の新作が発売される。5月19日から期間限定で販売するのは「堅焼きおっとっと＜チーズ＆ブラックペッパー味＞」。いったいどんな商品なのか。
大人にぴったりの「おっとっと」新作 5月19日〜
1982年（昭和57年）の発売当初から40年以上にわたって愛されてきた、森永製菓のロングセラー商品「おっとっと」。海の生き物の形がかわいらしく、家族で楽しめる商品として人気だ。そんな「おっとっと」から大人向けの新作が誕生する。
堅焼きおっとっと＜チーズ＆ブラックペッパー味＞
油で揚げないノンフライ製法で、中空スナックならではの軽い食感が特長のおっとっとだが、今回の新作はバリっとした堅焼き食感が特長の「堅焼きおっとっと」となっているそう。
今回の商品もノンフライ製法であることは変わらない。今回注目するのは「20代〜40代の社会人」をメインターゲット（同社）としたその味だ。
通常のおっとっとは、うすあじでサクッと食べるイメージが強い。新作は「チーズの芳醇なコクとブラックペッパーのピリッとした刺激を組み合わせた、大人の味わいが楽しめるスナック」（同社）となっている。
食べ始めはチーズの旨みが広がり、後半にかけてブラックペッパーの風味が際立つ、飽きのこない味わいに仕上げられているそう。
今までと同様に小腹満たしにサクッと食べるのはもちろん、仕事終わりのリラックスタイムに、もしくはお酒のおつまみに楽しむお菓子としてぴったりだ。疲れた体にお酒、そしてチーズ＆ブラックペッパーの旨みがよく効きそうだ。
発売は2026年5月19日（火）から期間限定だ。この機会に、”大人のおっとっと“を新たに試してみるのはいかがだろうか。
販売期間：2026年5月19日（火）から期間限定
価格：オープン価格
内容量：45ｇ
販売場所：全国／コンビニエンスストア・駅売店を除く