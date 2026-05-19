製菓メーカー『森永製菓』から人気商品「おっとっと」の新作が発売される。5月19日から期間限定で販売するのは「堅焼きおっとっと＜チーズ＆ブラックペッパー味＞」。いったいどんな商品なのか。

大人にぴったりの「おっとっと」新作 5月19日〜

1982年（昭和57年）の発売当初から40年以上にわたって愛されてきた、森永製菓のロングセラー商品「おっとっと」。海の生き物の形がかわいらしく、家族で楽しめる商品として人気だ。そんな「おっとっと」から大人向けの新作が誕生する。

堅焼きおっとっと＜チーズ＆ブラックペッパー味＞

油で揚げないノンフライ製法で、中空スナックならではの軽い食感が特長のおっとっとだが、今回の新作はバリっとした堅焼き食感が特長の「堅焼きおっとっと」となっているそう。

今回の商品もノンフライ製法であることは変わらない。今回注目するのは「20代〜40代の社会人」をメインターゲット（同社）としたその味だ。

通常のおっとっとは、うすあじでサクッと食べるイメージが強い。新作は「チーズの芳醇なコクとブラックペッパーのピリッとした刺激を組み合わせた、大人の味わいが楽しめるスナック」（同社）となっている。

食べ始めはチーズの旨みが広がり、後半にかけてブラックペッパーの風味が際立つ、飽きのこない味わいに仕上げられているそう。

今までと同様に小腹満たしにサクッと食べるのはもちろん、仕事終わりのリラックスタイムに、もしくはお酒のおつまみに楽しむお菓子としてぴったりだ。疲れた体にお酒、そしてチーズ＆ブラックペッパーの旨みがよく効きそうだ。

発売は2026年5月19日（火）から期間限定だ。この機会に、”大人のおっとっと“を新たに試してみるのはいかがだろうか。

販売期間：2026年5月19日（火）から期間限定

価格：オープン価格

内容量：45ｇ

販売場所：全国／コンビニエンスストア・駅売店を除く

【画像】仕事終わりにお酒と一緒に楽しみたい、チーズ＆ペッパーの大人向けおっとっと（1枚）