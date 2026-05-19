「更に身長高いんですね」上白石萌歌、先輩美人俳優とのツーショット公開！ 「合わせハートのアイドル感」
俳優の上白石萌歌さんは5月16日、自身のX（旧Twitter）を更新。先輩美人俳優とのツーショット公開し、反響を呼んでいます。
【写真】上白石萌歌、先輩美人俳優のツーショット
この投稿には「雰囲気が似てる気がする！」「萌歌さんが遠慮がちなのが可愛い」「合わせハートのアイドル感」といった声のほか、「のんさん、背が高かったんですね〜」「更に身長高いんですね」「イメージでは萌歌さんの方が身長少し高めと思ってました」など2人の身長差に関するコメントも寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
【写真】上白石萌歌、先輩美人俳優のツーショット
「のんさん、背が高かったんですね〜」上白石さんは「のんさんにお会いしたんです」と報告し、2枚の写真を投稿。いずれも、俳優ののんさんとのツーショットですが、特に2枚目は「ほぼはじめましてなのにハートつくらせていただきました」と、2人でハートマークを作るほほ笑ましいショットです。
野外フェスに出演「adeiu」名義でアーティスト活動も行う上白石さんは15、16日、静岡・富士山 樹空の森で行われた野外フェスティバル「ACO CHiLL CAMP 2026」に出演。のんさんも同じく出演していたことから、バックヤードで初対面が実現したようです。次に会った時もすてきな投稿を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)