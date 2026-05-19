65歳前に退職した夫に、友人が「失業手当を選ぶと年金は止まるかも」と言っていました。両方とも生活に関わるお金だけに不安です。失業手当と年金は、どんな関係になっているのでしょうか？

65歳前に失業手当を受けると年金はどうなる？

65歳前に退職した人が、雇用保険の「基本手当」、いわゆる失業手当を受ける場合、65歳になるまでの老齢年金は原則として同時に受け取れません。

ここでいう65歳前の老齢年金とは、主に「特別支給の老齢厚生年金」のことです。これは、生年月日などの条件を満たす人が、65歳より前に受け取れる厚生年金です。

65歳になるまでの老齢年金を受けている人がハローワークで求職の申し込みをすると、基本手当を実際に受け取ったかどうかに関係なく、年金が全額支給停止になる場合があります。

つまり、友人の「失業手当を選ぶと年金は止まるかも」という話は、まったくの間違いではありません。ただし、すべての年金がそのまま受け取れなくなるわけではないので、どの年金がいつまで止まるのかを確認しておくことが大切です。



年金が止まる期間はいつからいつまで？

年金が止まる期間は、ハローワークで求職の申し込みをした月の翌月から始まります。そして、基本手当の受給期間が終わった月、または所定給付日数を受け終わった月まで続きます。

例えば、4月にハローワークで求職の申し込みをした場合、年金の支給停止は5月分から始まるイメージです。その後、基本手当の受給が終われば、年金の支給は再開されます。

ただし、年金の支払いがすぐに戻るとはかぎりません。基本手当を受けていない月があっても、年金の支払い再開までに3ヶ月程度かかる場合があります。その間の生活費に困らないよう、退職前後の収入と支出を確認しておくことが大切です。



65歳以降に退職した場合は扱いが変わる？

65歳前と65歳以降では、雇用保険から受け取る給付の種類が変わる場合があります。65歳前に離職すると、一定の条件を満たせば基本手当の対象になります。一方、65歳以上で離職した場合は、基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」の対象になることがあります。

高年齢求職者給付金は、65歳以上で雇用保険の高年齢被保険者として一定の要件を満たした人が離職したときに受け取れる一時金です。基本手当のような何日分かに分けて受け取るのではなく、条件に応じて30日分または50日分程度の給付額が一括で支給されるのが特徴です。

今回のケースは「65歳前に退職した夫」なので、まず確認すべきなのは、夫が特別支給の老齢厚生年金を受けているかどうかです。受け取っている場合、ハローワークで求職の申し込みをすると、基本手当を受給している期間中は、原則として特別支給の老齢厚生年金が全額支給停止になります。

一方で、65歳以降に受け取る通常の老齢基礎年金や老齢厚生年金は、65歳前の特別支給の老齢厚生年金とは扱いが異なります。年齢や受け取っている年金の種類によって結果が変わるため、自己判断だけで決めず、ハローワークや年金事務所で相談しておくことが大切です。



基本手当と年金の関係を知って家計を見直そう

65歳前に退職した夫が基本手当を受けると、65歳になるまでの老齢年金は、原則として一時的に全額支給停止されます。特に、特別支給の老齢厚生年金を受けている人は注意が必要です。

ただし、基本手当は再就職を目指す人の生活を支える制度です。年金が停止される可能性はありますが、その点だけを見て必要な手続きを避けると、本来受けられる支援を活用できない場合があります。まずは、基本手当の見込み額や年金の月額、支給停止の期間を確認し、退職後の家計にどのような影響があるのかを整理しておくことが大切です。

手続き前には、ハローワークで基本手当の条件や見込み額を確認し、年金事務所で年金がどの期間支給停止となるかなどを相談しましょう。受け取れる給付額や年金再開の時期を整理しておけば、退職後の生活設計が立てやすくなります。早めに情報を確認し、不安を減らしながら退職後の暮らしに備えましょう。



出典

日本年金機構 年金と雇用保険の失業給付との調整

厚生労働省 ハローワークインターネットサービス 基本手当について

厚生労働省 ハローワーク 離職されたみなさまへ＜高年齢求職者給付金のご案内＞

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー