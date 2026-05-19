セブン‐イレブンが人気商品を50%以上増量、創業感謝祭「感謝盛り」第２弾【本日から】
セブン‐イレブン･ジャパンは、1974年５月の国内営業開始を記念した「創業感謝祭」を実施している。
第２弾として、人気商品を価格据え置きで従来品比50%以上増量した「感謝盛り」シリーズを5月19日から順次発売する。
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「感謝盛り」第２弾では、人気商品６品を対象に、牛丼、そば、チーズケーキなど幅広いカテゴリーで展開する。〈第2弾商品：5月19日〜6月1日〉
◆つゆまで旨い 牛丼
増量ポイント：牛肉・御飯増量
価格：598円（税込645.84円）
◆濃厚だし割りとろろの冷しぶっかけそば
増量ポイント：とろろ・麺・つゆ増量
価格：490円（税込529.20円）
◆ソーセージエッグマフィン
増量ポイント：パン・ソーセージ・チェダーチーズ増量
価格：288円（税込311.04円）
◆チョコクリームのふわもちちぎりパン
増量ポイント：全体量1.5倍
価格：158円（税込170.64円）
◆かじるニューヨークチーズケーキ
増量ポイント：全体量約2.5倍
価格：270円（税込291.60円）
◆塩むすび
増量ポイント：御飯増量
価格：145円（税込156.60円）
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いずれも全国のセブン‐イレブン店舗で販売予定。一部商品は地区により商品名･価格が異なる場合がある。
数量限定で、在庫がなくなり次第終了する。店舗によって一部取り扱いがない商品や、商品名･規格が異なる場合がある。