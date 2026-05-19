チロルチョコ新作♡紅茶香る〈アールグレイアフォガート〉が登場

チロルチョコから、初夏にぴったりな新作フレーバー〈アールグレイアフォガート〉が2026年6月1日（月）より全国発売されます♡華やかな香りで人気のアールグレイと、まろやかなミルクアイス風味を組み合わせた、まるでカフェスイーツのような贅沢な味わいが魅力。リラックスタイムにぴったりな、紅茶好き必見の新作チョコレートです。

アールグレイ香る贅沢な味わい

今回登場する「チロルチョコ〈アールグレイアフォガート〉」は、“紅茶×ミルクアイス”をテーマに開発された新フレーバー。

華やかな香りとすっきりとした後味が特徴のアールグレイ風味チョコレートに、なめらかなミルクアイス風味クリームとミルク風味チョコレートを組み合わせています。

ひと口食べると、ふわっと広がる紅茶の香りと、優しい甘さのチョコレートが絶妙にマッチ♡アフォガートをイメージした上品な味わいで、暑くなり始める季節にもぴったりな爽やかさを楽しめます。

これまでミルクティーや抹茶、ほうじ茶など、多彩なお茶系フレーバーを展開してきたチロルチョコだからこそ実現できた、本格感のあるスイーツチョコに仕上がっています。

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パッケージも爽やかで上品♡

チロルチョコ〈アールグレイアフォガート〉

価格：1個49円（税込参考価格）

個包装デザインにも注目です。パッケージには、アールグレイとアイスが溶け合うような世界観を表現。パープルとブルーを基調にした爽やかなカラーリングに、ゴールド調ロゴを合わせた高級感のあるデザインが印象的です♪

個包装デザインは全2種類。ひんやり感のあるビジュアルは、バッグに入れて持ち歩きたくなるかわいさです。

発売日：2026年6月1日（月）

※チロルチョコ公式オンラインショップでも6月1日（月）より販売予定

※お取り扱いのない店舗もあります。また、商品がなくなり次第、販売終了となります。

リラックスタイムのおともに♪

仕事や家事の合間、ほっとひと息つきたい時にもおすすめの〈アールグレイアフォガート〉。紅茶の香りとミルクのやさしい甘さが広がり、まるでカフェでスイーツを楽しんでいるような気分に♡

冷たいドリンクやアイスティーと合わせれば、さらに爽やかなティータイムを演出してくれます。手軽に楽しめる価格帯なのも嬉しいポイント。自分用にはもちろん、ちょっとした差し入れにもぴったりです。

初夏限定の味わいを楽しんで♡

チロルチョコの新作〈アールグレイアフォガート〉は、紅茶好きさんやチョコミント好きさんにもぜひチェックしてほしい注目フレーバー。

爽やかなアールグレイとミルクアイス風味が織りなす上品な味わいは、これからの季節にぴったりです♡

数量限定での展開となるため、気になる方は早めのチェックがおすすめ。毎日のリラックスタイムを、ちょっぴり特別に彩ってくれる新作チョコをぜひ味わってみてください♪