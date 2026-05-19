ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】北陸新幹線の一部で運転見合わせも運転再開 【速報】北陸新幹線の一部で運転見合わせも運転再開 【速報】北陸新幹線の一部で運転見合わせも運転再開 2026年5月19日 8時18分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR東日本によりますと、きょう午前5時半ごろに新幹線の車両センターで起きた停電の影響で、長野駅から出発する北陸新幹線の上りで一部の列車が運転を見合わせていましたが、先ほど午前7時半ごろ、運転を再開しました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 55歳母親を暴行死させた37歳男は“ヤングケアラー”だった 10歳から家事に追われた男と母親の「狂気の関係」 「コバエが、料理に一瞬だけ止まってしまった！」その料理、衛生的に大丈夫？専門家に聞いた “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 関連情報（BiZ PAGE＋） 神事, 上田, マンション, 明大前, 沖縄, 神奈川, 思いやり, 明治大学, 寺田屋, 住宅