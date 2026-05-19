JR東日本によりますと、きょう午前5時半ごろに新幹線の車両センターで起きた停電の影響で、長野駅から出発する北陸新幹線の上りで一部の列車が運転を見合わせていましたが、先ほど午前7時半ごろ、運転を再開しました。