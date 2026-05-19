2025年上半期（1月〜6月）に配信したものから、改めて読み返してほしい「ベスト記事」を選びました。（初公開日：2025年5月22日）**********片づけに悩む多くの人に、断捨離の手ほどきを続けて25年。やましたひでこさんが、これからのモノとの向き合い方や、自己肯定感を上げて人生をよみがえらせる知恵を伝授します（構成：山田真理 撮影：洞澤佐智子）

【写真】気持ちよく「ただいま」と言えるやましたさんの自宅玄関

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＜中編よりつづく＞

人生後半にこそ、快適空間が必要なわけ

ここからは、シニア世代と片づけについてお話ししましょう。

やはり人生後半は、気力や体力が失われていきます。どこに何を仕舞ったか忘れてしまうことも増えるでしょう。しかし私が確信を持ってお伝えしたいのは、「シニアこそ断捨離が必要不可欠」という事実なのです。

年をとるとモノが片づけられなくなる原因は、簡単にいえばキャパオーバー。自分の扱える許容量（キャパシティ）に対して、モノの量が多い。モノが多ければ、手入れや整理に時間がかかりエネルギーを消耗してしまいます。

また、喪失感や不安感を埋めるために人はモノに執着しがちですが、執着はあって当たり前の感情なので、根気よくつきあって。片づけた部屋が散らかっても、何度でも片づければいいのです。

モノに大切な空間・時間・エネルギーを奪われていると、どういったことが起きると思いますか？ モノが詰まった棚は「狭くて使いづらい」、いつも探し物ばかりで「なんだか忙しいのよ」、体力・気力が奪われて「毎日ヘトヘト」。そんな文句ばかりを繰り返して人生を送るなんて、それこそもったいない！

使わないまま放置したモノは、ある意味で死んでいるのと同じ。死んだモノの詰まった空間は、片づけや掃除が行き届かず、だんだんと傷んできます。「このカーテンいつ換えたの？」というように、古いモノも堆積していく。

肌や髪の手入れをしないと老けた印象になりますよね。同様に、手入れを怠れば「家は老ける」のです。居住空間は、想像以上に住む人の心や体に影響を与えていて、老けた家に住み続ければ、あなた自身も老けてしまう。

よく「散らかった家にいるのが嫌だから、外へ出かけて元気をチャージする」という人がいますが、長い時間を過ごす家が元気を損なっていたら、外でチャージしても意味がないといわざるをえません。

また実際に、住まいが原因で健康を害する人は高齢になるほど増えていきます。ハウスダストアレルギーで病院に通って薬を飲みながら、その原因である家具の裏に溜まったホコリや壁に生えたカビ、ダニやゴキブリの温床に目が行き届かないケースも。

床置きしたたくさんのモノで行動が阻害されたり、つまずいて転んだり、あるいは、積み上げたモノたちによる閉塞感で体も心も萎えていったりというリスクもあります。

住まいの空間を健康に若返らせることができれば、自分はもちろん、家族も生き生きと元気になれる。断捨離とは、《よみがえりの秘訣》といえるのです。

私は、断捨離は新陳代謝、つまり呼吸と同じだとお話しします。漫然と息を吸うよりも、まず肺からしっかり息を吐き出してこそ、新鮮な気で自然に体が満たされていくように、いらないモノを家から出すことで、その時の自分に必要なモノが身の回りに集まってくるのです。それは履き心地のよい靴かもしれないし、心が浮き立つような着心地のよい服かもしれません。



「朝起きて部屋がスッキリしていると心が潤うのを感じるでしょう」（やましたさんの沖縄の家／撮影：高野大（フォトアートたかの））

老後の悩みも解消、「おトク」な効果も

高齢期の家庭については、「親が実家にモノを溜め込んで困る」という子世代の悩みと、「子どもが勝手に捨てて困る」という親世代の悩み、両方が聞こえてきます。

戦後の苦難を生きてきた世代にとって、モノを持つことは成功の証。身の回りのモノはすべてその証拠品であり、自分を守る「砦」。砦の壁が高く強固なほど、子どもたちは壊してでもなかに入ろうとするでしょう。勝手に壊されれば、砦の主はさらに強く防御したくなる。

そんなイタチごっこを防ぐには、出入り自由な扉をつくって「こんなふうだから安心して」と見せられる状態にするのがいちばんの近道。つまり家庭でも、ある程度の外交努力と交渉術が必要ということですね。

大がかりな断捨離でなくてもいいのです。前述した一点突破の方法で台所の引き出し1つでもいい、それを子に見せながら「上の棚のほうは手が届かないから手伝ってほしい」と声をかける。昭和レトロな洋服やアクセサリーを「フリマに出してみてくれる？」と孫に頼んでみてもいいですね。

「モノを始末する気持ちはある、今の状態はこう」と示すだけでも子の心配や干渉は少なくなるはず。そうして砦が開かれ、空間がオープンになると、人の出入りも活発に。友人や近所の人に「遊びに来て！」と声をかけやすくなるでしょう。「人との縁」が生まれるという大きなメリットも見逃せません。

年金生活になり、収入が少ない不安から、モノが手放せないという声も聞きます。ですが、家族や地域との交流があれば、「余っているので、どうぞ」とか、「おすそわけですよ」とお互い助けあうこともできるはず。

無縁社会や高齢者の孤立が心配される今、断捨離をして人を招くことができる家、地域に開かれた家にしておくことは、大切な老後の準備といえるのです。

私も義理の両親のときに苦労しましたが、年老いた親に介護サービスを受けてもらう最初の関門が、「家が散らかっていて恥ずかしい」ということも。

今のうちに断捨離に取り組んできれいになった家は、安心して住み続けられるだけでなく、その後、介助してくれる人が働きやすく、よりよい介護が受けられる環境になる。不要なモノがない整った空間をつくると、結局は「自分がおトク」なんです。

断捨離を始めるのに遅いということはありません。でも、着手するのが早ければ早いほど、人生の価値が高まって、ごきげんな毎日を新たにスタートできるのです。

私自身、東京と沖縄の自宅、鹿児島で手がけたリトリートスタイルの滞在施設を行き来しながら人生がどんどん軽やかに楽しくなって、いよいよ未知の70代。これからも断捨離を通して、どんな面白い世界が広がるのだろうとわくわくしているところです。