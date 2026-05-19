NHK連続テレビ小説『風、薫る』。5月20日放送の第38話では、宗一役の上杉柊平が初登場する。

参考：仲間由紀恵×見上愛の距離感がもどかしい 『風、薫る』が描く“寄り添うこと”の難しさ

朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。

りん（見上愛）と直美（上坂樹里）が悩みを分かち合った第37話。

第38話では、千佳子（仲間由紀恵）の病室に、主治医の今井（古川雄大）、黒川（平埜生成）、藤田（坂口涼太郎）が訪れ、夫・元彦（谷田歩）の前で病状について話そうとする。千佳子のわずかな表情の変化に気づいたりんは……。一方、瑞穂屋には槇村（林裕太）と兄の宗一（上杉柊平）、シマケン（佐野晶哉）が現れ、そこに安（早坂美海）もやってきて………。

主人公・一ノ瀬りんを見上愛、大家直美を上坂樹里が演じるほか、佐野晶哉、多部未華子、坂東彌十郎、生田絵梨花、菊池亜希子、中井友望、木越明、原嶋凛、筒井道隆、坂口涼太郎、森田甘路、飯尾和樹、仲間由紀恵、上杉柊平らがキャストに名を連ねている。（文＝リアルサウンド編集部）