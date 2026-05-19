山下美夢有が8位浮上 原英莉花はトップ30入り【CMEグローブポイントランキング】
米国女子ツアー「クローガー・クイーンシティ選手権」を終えて、最新のCMEグローブポイントランキングが発表された。
【写真】初々しい…原英莉花のJK時代を発掘
今大会でツアー2勝目を果たしたロティ・ウォード（イングランド）が500ポイント（pt）を獲得。今季通算を925.964ptとして、24位から7位にジャンプアップした。単独3位の230ptを加算した山下美夢有は、2ランクアップの8位。日本勢2番手以下は岩井千怜（14位）、勝みなみ（19位）、岩井明愛（22位）、竹田麗央（25位）と続いている。16位タイに入った原英莉花は35→29位に浮上。今季自己ベストの47位タイに入った渋野日向子は、7.5ptを獲得。152位から145位に順位を上げた。ランキング1位はネリー・コルダ（米国）がキープ。2位にキム・ヒョージュ（韓国）、3位にはジーノ・ティティクル（タイ）がつけている。「アニカ・ドリブン by ゲインブリッジ at ペリカン」終了時点の上位80人が来季、カテゴリー1の出場権（シード）を獲得。上位60人が高額賞金大会の最終戦「CMEグループ・ツアー選手権」に出場する。
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クローガー・クイーンシティ選手権 最終結果
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