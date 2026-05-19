桑木志帆が65位浮上 山下美夢有は1ランクダウン8位【女子世界ランキング】
18日付の女子世界ランキングが発表された。
【写真】V副賞で車もゲット！
日本ツアー「Sky RKBレディスクラシック」で今季初優勝（通算4勝目）を果たした桑木志帆が、79位から14ランクアップの65位に浮上した。2位のウー・チャイェン（台湾）も88位に順位を上げて、自己最高位を更新。3位の一ノ瀬優希は135ランクアップの244位に急浮上した。米国ツアー「クローガー・クイーンシティ選手権」で優勝したロティ・ウォード（イングランド）は5ランクアップの5位で自己ベスト。3位の山下美夢有は1ランクダウンの8位も、日本勢最高位につけている。ほか日本勢は16位の西郷真央、17位畑岡奈紗、18位岩井明愛、19位竹田麗央、21位岩井千怜と続いている。
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