『風、薫る』第38回 千佳の病室に、主治医の今井らが訪れて…
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第38回が、20日に放送される。
【写真】キャスト12人追加！豪華な相関図を公開
物語は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレインドナースをモチーフに描く、考え方もやり方もまるで違う2人の主人公のバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が患者や医師たちとの向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になっていく姿を描く。明治という激動の社会を舞台に、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語となり、それぞれ生きづらさを抱えた2人の女性が、当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込み、傷ついた人々を守るために奔走し、時に強き者と戦っていくストーリー。
■第38回のあらすじ
千佳子（仲間由紀恵）の病室に、主治医の今井（古川雄大）、黒川（平埜生成）、藤田（坂口涼太郎）が訪れ、夫・元彦（谷田歩）の前で病状について話そうとする。千佳子のわずかな表情の変化に気づいたりんは・・一方、瑞穂屋には槇村（林裕太）と兄の宗一（上杉柊平）、シマケン（佐野晶哉）が現れ、そこに安（早坂美海）もやってきて…
【写真】キャスト12人追加！豪華な相関図を公開
物語は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレインドナースをモチーフに描く、考え方もやり方もまるで違う2人の主人公のバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が患者や医師たちとの向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になっていく姿を描く。明治という激動の社会を舞台に、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語となり、それぞれ生きづらさを抱えた2人の女性が、当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込み、傷ついた人々を守るために奔走し、時に強き者と戦っていくストーリー。
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千佳子（仲間由紀恵）の病室に、主治医の今井（古川雄大）、黒川（平埜生成）、藤田（坂口涼太郎）が訪れ、夫・元彦（谷田歩）の前で病状について話そうとする。千佳子のわずかな表情の変化に気づいたりんは・・一方、瑞穂屋には槇村（林裕太）と兄の宗一（上杉柊平）、シマケン（佐野晶哉）が現れ、そこに安（早坂美海）もやってきて…