見上愛、上坂樹里が主人公を演じるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜午前8時）は明治期の看護師が題材で、主人公はそれぞれに生きづらさを抱えた2人の女性、一ノ瀬りんと大家直美。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込み、傷ついた人々を守るために奔走し、時に強き者と戦う。明治という激動の社会を舞台に、幸せを求め生きる少し型破りな2人のナースの冒険物語となっている。

まだ女性の職業が確立されていない明治期に看護学を学んだ「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」と呼ばれて新たな風を巻き起こした実在の人物、大関和さんと鈴木雅さんモチーフに取り上げる。今回で第114作目の朝ドラとなる。

◆第38回あらすじ◆

千佳子（仲間由紀恵）の病室に、主治医の今井（古川雄大）、黒川（平埜生成）、藤田（坂口涼太郎）が訪れ、夫・元彦（谷田歩）の前で病状について話そうとする。千佳子のわずかな表情の変化に気づいたりんは…。

一方、瑞穂屋には槇村（林裕太）と兄の宗一（上杉柊平）、シマケン（佐野晶哉）が現れ、そこに安（早坂美海）もやってきて…。