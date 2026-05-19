見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）第37話が19日に放送された。

※以下ネタばれを含みます。

あらすじは、りん（見上愛）は、乳がんを患う千佳子（仲間由紀恵）の気持ちに寄り添おうとするが、突き放されてしまう。同じ頃、直美（上坂樹里）も担当患者の丸山（若林時英）から痛いひと言を言われてしまう。りんと直美は二人で悩みを分かち合うが解決策は見つからず…。それでも看護婦養成所のメンバーは集まって、語り合う。

「虎に翼」をほうふつとさせる、女子メンバーの絆にネットもほっこりした。

Xには「気持ちが解るなんて容易く言わないで！まぁそう言われるわな…」「拒否から始まった」「直美と丸山さん、仲良いな」「直美女優w」「しかし直美、ただでは転ばなかったw」「あれ？なんか仕込んだ？」「誉め殺しに加担する人たち」「息子さんね」「めちゃくちゃイケメンの息子キター」「ナースたちじゃれてるのかわいいね」「『「分かるように努める」』」「少しずつ先が見えてきた」「シマケンのことを友人とな」「女の子達が集まって仲良く食べてるの見ると虎つばの女子部みたいでほっこりする」「『寂しくないのかしら』」「奥様は今1人」「夜のピクニック」「7人のチーム感でてきていいね〜」「勝手に一緒に居てくれて…じーん」などとコメントが並んだ。

「風、薫る」は朝ドラ第114作目で、主人公は見上演じる一ノ瀬りんと、上坂演じる大家直美の2人の女性。まだ女性の職業が確立されていなかった明治期に同じ看護婦養成所を卒業し、「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」と呼ばれて新たな風を巻き起こした実在の人物、大関和さんと鈴木雅さんの2人の半生がモチーフとなっている。

主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの「風と町」。