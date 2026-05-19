「本人は困っていない」のが一番の悩みかも？忘れ物グセを根本から見直す親子練習のススメ【発達が気になる小学生のおうちサポート帖】

入学してからの「困りごと」とおうちサポート【忘れ物が多い】

困りごと【忘れ物に対する困り感は……？】

毎日の持ち物、特別なときの持ち物、期日までに提出しないといけないものなど学校にもっていくものはたくさんあります。ときには忘れ物をしてしまうこともあるでしょう。

準備はしていたのに玄関に置いて行った、連絡帳に書き写せていなかった、口頭でいわれて覚えていなかった……など忘れ物をする理由や状況はいろいろあります。忘れ物をしても、まわりの子が助けてくれたり、先生が貸してくれたりすることも。子ども本人はあまり困らず過ごせている場合もありそうです。

考えられる背景【自分で用意するもの？】

先生の持ち物の話を聞いていなかった、連絡帳に書いてこなかったなど必要な持ち物自体を把握していないのかもしれません。

持ち物を用意している最中に他のことが気になり中断、必要なものを用意したのにカバンに入れていない、入れたつもりになって忘れ物をしていることもありそうです。

おとなが持ち物を用意してあげていると、そもそも、自分で用意するものと思っていない場合も……。

イラスト：こやまもえ

サポートポイント【持ち物をリスト化する】

持ち物を文字やイラストでリストにして可視化しましょう。まず、ランドセルの中身をいったん出して空にします。リストの上から順にひとつずつ、ランドセルに入れたらマルをつけていきます。ひとつずつ行うことがポイント。はじめはおとなと一緒に行い、使い方に慣れるまで見守りましょう。

学校から持ちかえってくるものも同じようにリスト化し、子どもの目にとまるようにします。

イラスト：こやまもえ

サポートポイント【おとなと一緒に持ち物の準備をしよう】

持ち物の用意は、収納してあるところから出してきて、ランドセルやかばんに入れるまでやるようにします。揃えられたものをかばんに入れるだけでは、自分で持ち物を用意する意識が育ちにくくなります。

また、収納場所があちこちにあると、工程が多くなり、途中で集中がきれてしまうかも。ひとつの棚に教科書、文房具、給食袋など学校で使うものをすべて入れて、用意が一か所で完結できると子どもが用意しやすいでしょう。

学校から帰ってきてからの流れも決めておきましょう。ランドセルおき場、プリントを入れる箱などを動線にそって設置します。帰宅後は、ランドセルをおいたら、連絡帳・プリント類などを決めた場所に出すようにするとスムーズにかたづけられます。慣れるまではおとなと一緒に行います。できるようになってからも、声をかけたり、ときには手を貸したりして、続けて取り組めるようにしましょう。

【出典】『発達が気になる小学生のおうちサポート帖』監修：湯汲英史

【監修者情報】

湯汲英史

公認心理師・精神保健福祉士・言語聴覚士。早稲田大学第一文学部心理学専攻卒。現在、公益社団法人発達協会常務理事、練馬区保育園巡回指導員などを務める。

著書に『０歳～６歳子どもの発達とレジリエンス保育の本―子どもの「立ち直る力」を育てる』(Gakken)、『子どもが伸びる関わりことば26―発達が気になる子へのことばかけ』(鈴木出版)、『ことばの力を伸ばす考え方・教え方―話す前から一・二語文まで―』(明石書店)、監修書に『心と行動がよくわかる図解発達障害の話』（日本文芸社）など多数。



【イラストレーター】

本田佳世、こやまもえ