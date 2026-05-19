日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　2976（+21.5　+0.73%）
ホンダ　1335（-7.5　-0.56%）
三菱ＵＦＪ　3048（+53　+1.77%）
みずほＦＧ　6664（+139　+2.13%）
三井住友ＦＧ　5803（+71　+1.24%）
東京海上　7723（+96　+1.26%）
ＮＴＴ　153（+0.6　+0.39%）
ＫＤＤＩ　2696（+7.5　+0.28%）
ソフトバンク　224（-1.0　-0.44%）
伊藤忠　2011（+18　+0.90%）
三菱商　5531（+31　+0.56%）
三井物　5952（+69　+1.17%）
武田　5264（+15　+0.29%）
第一三共　2615（-5.5　-0.21%）
信越化　7075（+62　+0.88%）
日立　4804（-4　-0.08%）
ソニーＧ　3607（+11　+0.31%）
三菱電　6360（+10　+0.16%）
ダイキン　24225（+205　+0.85%）
三菱重　4130（+28　+0.68%）
村田製　6236（+65　+1.05%）
東エレク　49625（+365　+0.74%）
ＨＯＹＡ　27862（+137　+0.49%）
ＪＴ　6351（+8　+0.13%）
セブン＆アイ　1868（-10.5　-0.56%）
ファストリ　71005（+815　+1.16%）
リクルート　9205（+83　+0.91%）
任天堂　7269（+87　+1.21%）
ソフトバンクＧ　5750（+157　+2.81%）
キーエンス（普通株）　77519（+689　+0.90%）