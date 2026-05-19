日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2976（+21.5 +0.73%）
ホンダ 1335（-7.5 -0.56%）
三菱ＵＦＪ 3048（+53 +1.77%）
みずほＦＧ 6664（+139 +2.13%）
三井住友ＦＧ 5803（+71 +1.24%）
東京海上 7723（+96 +1.26%）
ＮＴＴ 153（+0.6 +0.39%）
ＫＤＤＩ 2696（+7.5 +0.28%）
ソフトバンク 224（-1.0 -0.44%）
伊藤忠 2011（+18 +0.90%）
三菱商 5531（+31 +0.56%）
三井物 5952（+69 +1.17%）
武田 5264（+15 +0.29%）
第一三共 2615（-5.5 -0.21%）
信越化 7075（+62 +0.88%）
日立 4804（-4 -0.08%）
ソニーＧ 3607（+11 +0.31%）
三菱電 6360（+10 +0.16%）
ダイキン 24225（+205 +0.85%）
三菱重 4130（+28 +0.68%）
村田製 6236（+65 +1.05%）
東エレク 49625（+365 +0.74%）
ＨＯＹＡ 27862（+137 +0.49%）
ＪＴ 6351（+8 +0.13%）
セブン＆アイ 1868（-10.5 -0.56%）
ファストリ 71005（+815 +1.16%）
リクルート 9205（+83 +0.91%）
任天堂 7269（+87 +1.21%）
ソフトバンクＧ 5750（+157 +2.81%）
キーエンス（普通株） 77519（+689 +0.90%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2976（+21.5 +0.73%）
ホンダ 1335（-7.5 -0.56%）
三菱ＵＦＪ 3048（+53 +1.77%）
みずほＦＧ 6664（+139 +2.13%）
三井住友ＦＧ 5803（+71 +1.24%）
東京海上 7723（+96 +1.26%）
ＮＴＴ 153（+0.6 +0.39%）
ＫＤＤＩ 2696（+7.5 +0.28%）
ソフトバンク 224（-1.0 -0.44%）
伊藤忠 2011（+18 +0.90%）
三菱商 5531（+31 +0.56%）
三井物 5952（+69 +1.17%）
武田 5264（+15 +0.29%）
第一三共 2615（-5.5 -0.21%）
信越化 7075（+62 +0.88%）
日立 4804（-4 -0.08%）
ソニーＧ 3607（+11 +0.31%）
三菱電 6360（+10 +0.16%）
ダイキン 24225（+205 +0.85%）
三菱重 4130（+28 +0.68%）
村田製 6236（+65 +1.05%）
東エレク 49625（+365 +0.74%）
ＨＯＹＡ 27862（+137 +0.49%）
ＪＴ 6351（+8 +0.13%）
セブン＆アイ 1868（-10.5 -0.56%）
ファストリ 71005（+815 +1.16%）
リクルート 9205（+83 +0.91%）
任天堂 7269（+87 +1.21%）
ソフトバンクＧ 5750（+157 +2.81%）
キーエンス（普通株） 77519（+689 +0.90%）