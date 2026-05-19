東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値158.82　高値159.08　安値158.54

159.63　ハイブレイク
159.35　抵抗2
159.09　抵抗1
158.81　ピボット
158.55　支持1
158.27　支持2
158.01　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1656　高値1.1661　安値1.1608

1.1728　ハイブレイク
1.1695　抵抗2
1.1675　抵抗1
1.1642　ピボット
1.1622　支持1
1.1589　支持2
1.1569　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3434　高値1.3450　安値1.3303

1.3635　ハイブレイク
1.3543　抵抗2
1.3488　抵抗1
1.3396　ピボット
1.3341　支持1
1.3249　支持2
1.3194　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7844　高値0.7878　安値0.7840

0.7906　ハイブレイク
0.7892　抵抗2
0.7868　抵抗1
0.7854　ピボット
0.7830　支持1
0.7816　支持2
0.7792　ローブレイク