東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値158.82 高値159.08 安値158.54
159.63 ハイブレイク
159.35 抵抗2
159.09 抵抗1
158.81 ピボット
158.55 支持1
158.27 支持2
158.01 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1656 高値1.1661 安値1.1608
1.1728 ハイブレイク
1.1695 抵抗2
1.1675 抵抗1
1.1642 ピボット
1.1622 支持1
1.1589 支持2
1.1569 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3434 高値1.3450 安値1.3303
1.3635 ハイブレイク
1.3543 抵抗2
1.3488 抵抗1
1.3396 ピボット
1.3341 支持1
1.3249 支持2
1.3194 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7844 高値0.7878 安値0.7840
0.7906 ハイブレイク
0.7892 抵抗2
0.7868 抵抗1
0.7854 ピボット
0.7830 支持1
0.7816 支持2
0.7792 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値158.82 高値159.08 安値158.54
159.63 ハイブレイク
159.35 抵抗2
159.09 抵抗1
158.81 ピボット
158.55 支持1
158.27 支持2
158.01 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1656 高値1.1661 安値1.1608
1.1728 ハイブレイク
1.1695 抵抗2
1.1675 抵抗1
1.1642 ピボット
1.1622 支持1
1.1589 支持2
1.1569 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3434 高値1.3450 安値1.3303
1.3635 ハイブレイク
1.3543 抵抗2
1.3488 抵抗1
1.3396 ピボット
1.3341 支持1
1.3249 支持2
1.3194 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7844 高値0.7878 安値0.7840
0.7906 ハイブレイク
0.7892 抵抗2
0.7868 抵抗1
0.7854 ピボット
0.7830 支持1
0.7816 支持2
0.7792 ローブレイク