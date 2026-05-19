「パドレス−ドジャース」（１８日、サンディエゴ）

ドジャースの山本由伸投手が重要なナ・リーグ西地区首位攻防初戦の先発マウンドに上がる。球団専属カメラマンのジョン・スーフー氏は、右腕の前日調整の様子を公開。普段は見られない貴重なワンシーンが映し出された。

登板前日はエンゼルスタジアムでキャッチボールなどを行い調整した山本。スーフー氏が撮影したのは選手や球団関係者しか入れないエリア。そこで山本はマットの上で裸足になり、左手にボールを持ちながらシャドーピッチングを行っていた。

トレーニングルームなどではなく、薄暗いベンチ裏の通路。これまでもやり投げなど独特の調整法を見せてきた山本。登板前にボールを投げるだけでなく、さまざまなやり方で調整をしていることがわかる。

前回登板のジャイアンツ戦ではメジャーワーストの３被弾を浴び、七回途中５失点で降板。「数字よりは感覚はいいかなと思いますし。きょうのピッチングも負けたのであんまり言えないですけど、紙一重かなと思います。体調良くこれているので、とにかくチームが勝てるように何とか最善を尽くして練習します」と語っていた。

後日のゲームではスミスからパーカーのフードに大量のガムを入れられ、イタズラされていた山本。チームメート全員に愛される要因も、こういう姿勢を見せているからなのかもしれない。