１９日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・実質ＧＤＰ（国内総生産，速報値）
０９：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数
１０：２０ 日・１年物国庫短期証券の入札
１０：３０ 豪・豪中央銀行が金融政策会合の議事要旨公表
１３：３０ 日・鉱工業生産（確報値）
１３：３０ 日・設備稼働率
１３：３０ 日・第３次産業活動指数
１５：００ 英・失業率
１５：００ 英・失業保険申請件数
１８：００ ユーロ・貿易収支
２１：００ 米・ウォラーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が討議に参加
２３：００ 米・住宅販売保留指数
※日・閣議
○決算発表・新規上場など
決算発表：相模ゴ<5194>，ＴＹＫ<5363>，うかい<7621>
※海外企業決算発表：ホーム・デポほか
出所：MINKABU PRESS
０８：５０ 日・実質ＧＤＰ（国内総生産，速報値）
０９：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数
１０：２０ 日・１年物国庫短期証券の入札
１０：３０ 豪・豪中央銀行が金融政策会合の議事要旨公表
１３：３０ 日・鉱工業生産（確報値）
１３：３０ 日・設備稼働率
１３：３０ 日・第３次産業活動指数
１５：００ 英・失業率
１５：００ 英・失業保険申請件数
１８：００ ユーロ・貿易収支
２１：００ 米・ウォラーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が討議に参加
２３：００ 米・住宅販売保留指数
※日・閣議
○決算発表・新規上場など
決算発表：相模ゴ<5194>，ＴＹＫ<5363>，うかい<7621>
※海外企業決算発表：ホーム・デポほか
出所：MINKABU PRESS