１９日の東京株式市場は主力銘柄を中心に切り返し、日経平均株価は６万１０００円台を回復する公算が大きい。直近３営業日で２４００円以上下落しており、目先リバウンド狙いの買いを誘導しやすくなっている。前日は欧州株市場が総じて上昇した。長期金利の上昇一服でインフレ懸念がやや後退、ドイツの主要株価指数であるＤＡＸは朝安後に買い戻され１．５％高で大陽線を引いた。米国株市場では消費関連株の一角などを中心に頑強な値動きをみせＮＹダウが反発したが、マイクロン・テクノロジー＜MU＞やアプライド・マテリアルズ＜AMAT＞が大幅安となるなど半導体セクターに売りが目立ち、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数は続落した。半導体銘柄で構成されるフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）は２．５％安となった。半導体メーカーの生産能力が需要に追いつかないとの見方が目先利食い急ぎの動きを誘発した。また、引き続きイラン情勢は不透明感が拭えず、ＷＴＩ原油先物価格が１バレル＝１０８ドル台に上昇するなか、長期金利も高止まりしており買い手控え感が拭えない。東京市場でも米半導体株安は投資家心理を冷やす背景となりやすく、エヌビディア＜NVDA＞の決算発表を日本時間２１日早朝に控え、様子見ムードも漂う。前日は株安・債券安・円安のトリプル安となったが、きょうも１０年債利回りの動向などに神経質な地合いが予想され、自律反発後は上値の重い展開となりそうだ。



１８日の米国株式市場では、ＮＹダウ平均株価が前営業日比１５９ドル９５セント高の４万９６８６ドル１２セントと反発。ナスダック総合株価指数は同１３４．４２ポイント安の２万６０９０．７３だった。



日程面では、きょうは１～３月期国内総生産（ＧＤＰ）速報値、１年物国庫短期証券の入札、３月の鉱工業生産確報値、３月の第３次産業活動指数など。海外では１～３月期の英失業率、３月のユーロ圏貿易収支、４月の米仮契約住宅販売指数など。



出所：MINKABU PRESS