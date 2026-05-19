― ダウは159ドル高と反発、トランプ大統領が19日のイラン攻撃を中止と表明で買い優勢 ―

ＮＹダウ 　　　49686.12 ( +159.95 )
Ｓ＆Ｐ500 　　　7403.05 ( -5.45 )
ＮＡＳＤＡＱ 　26090.73 ( -134.41 )
米10年債利回り　　4.590 ( -0.002 )

ＮＹ(WTI)原油　　108.66 ( +3.24 )
ＮＹ金 　　　　　4558.0 ( -3.9 )
ＶＩＸ指数　　　　17.82 ( -0.61 )

シカゴ日経225先物 (円建て)　　61545 ( +885 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)　61560 ( +900 )
※(　)は大阪取引所終値比

株探ニュース