米国市場データ ＮＹダウは159ドル高と反発 （5月18日）
― ダウは159ドル高と反発、トランプ大統領が19日のイラン攻撃を中止と表明で買い優勢 ―
ＮＹダウ 49686.12 ( +159.95 )
Ｓ＆Ｐ500 7403.05 ( -5.45 )
ＮＡＳＤＡＱ 26090.73 ( -134.41 )
米10年債利回り 4.590 ( -0.002 )
ＮＹ(WTI)原油 108.66 ( +3.24 )
ＮＹ金 4558.0 ( -3.9 )
ＶＩＸ指数 17.82 ( -0.61 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 61545 ( +885 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 61560 ( +900 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
ＮＹダウ 49686.12 ( +159.95 )
Ｓ＆Ｐ500 7403.05 ( -5.45 )
ＮＡＳＤＡＱ 26090.73 ( -134.41 )
米10年債利回り 4.590 ( -0.002 )
ＮＹ(WTI)原油 108.66 ( +3.24 )
ＮＹ金 4558.0 ( -3.9 )
ＶＩＸ指数 17.82 ( -0.61 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 61545 ( +885 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 61560 ( +900 )
※( )は大阪取引所終値比
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