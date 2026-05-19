【きょうから】スターバックスのPETコーヒーがリニューアル 容量増でコーヒー感も強化
スターバックスとサントリー食品インターナショナルはきょう19日、ペットボトル入りコーヒーシリーズ「スターバックス COFFEE OF THE DAY ブラック」「同 カフェラテ」をリニューアル発売した。“こころ満たす味わいで、今日をいい日に。”を新コンセプトに掲げ、味わいやパッケージを刷新。容量も30ml増量し、日常に寄り添う新たな1本として展開する。
【画像】これは参考になる…！商品開発担当者おすすめの相性の良いフード
「スターバックス COFFEE OF THE DAY」は、2025年の発売以来、スターバックスファンだけでなく、普段ペットボトル入りコーヒーを飲まない層にも支持を拡大。より日常の幅広いシーンに合うコーヒーを目指し、今回のリニューアルに至った。
「ブラック」は、日本向けRTD商品用に厳選したコーヒー豆を使用。深煎りによって豆本来の香ばしさと力強いコクを引き出したほか、新たにエスプレッソアロマを採用し、奥行きのある香りを実現した。ブラックコーヒーならではの深いコクと飲み応えを楽しめる仕上がりになっている。
一方の「カフェラテ」は、深煎り豆によるコーヒー感をさらに強化。ミルクのやさしい甘さを重ねることで、口当たりの良さと満足感のある味わいを両立した。従来よりコクのあるミルク感を加え、エスプレッソの香りや深みもより感じられる一杯に仕上げたという。
パッケージデザインも刷新した。ブランドを象徴するサイレンロゴを中央に大きく配置し、メタリックな帯やコーヒーイラストを組み合わせることで、スターバックスらしい上質感と洗練された印象を演出している。
また、米シアトルのスターバックス本社で商品開発を担当するケニー・バレンタ氏による、おすすめのフードペアリングも紹介された。「ブラック」には、あんバターパンやカスタードクリームパンを提案。甘みや塩味がコーヒーの香ばしさを引き立てるという。「カフェラテ」には、メンチカツサンドやチョコレートクリームパンを組み合わせることで、ミルクのまろやかさやコーヒーのコクをより楽しめるとしている。
■商品概要
『スターバックス COFFEE OF THE DAY ブラック』
容量：480mlペットボトル
価格：220円（税別）
『スターバックス COFFEE OF THE DAY カフェラテ』
容量：480mlペットボトル
価格：230円（税別）
■発売日
5月19日〜
【画像】これは参考になる…！商品開発担当者おすすめの相性の良いフード
「スターバックス COFFEE OF THE DAY」は、2025年の発売以来、スターバックスファンだけでなく、普段ペットボトル入りコーヒーを飲まない層にも支持を拡大。より日常の幅広いシーンに合うコーヒーを目指し、今回のリニューアルに至った。
一方の「カフェラテ」は、深煎り豆によるコーヒー感をさらに強化。ミルクのやさしい甘さを重ねることで、口当たりの良さと満足感のある味わいを両立した。従来よりコクのあるミルク感を加え、エスプレッソの香りや深みもより感じられる一杯に仕上げたという。
パッケージデザインも刷新した。ブランドを象徴するサイレンロゴを中央に大きく配置し、メタリックな帯やコーヒーイラストを組み合わせることで、スターバックスらしい上質感と洗練された印象を演出している。
また、米シアトルのスターバックス本社で商品開発を担当するケニー・バレンタ氏による、おすすめのフードペアリングも紹介された。「ブラック」には、あんバターパンやカスタードクリームパンを提案。甘みや塩味がコーヒーの香ばしさを引き立てるという。「カフェラテ」には、メンチカツサンドやチョコレートクリームパンを組み合わせることで、ミルクのまろやかさやコーヒーのコクをより楽しめるとしている。
■商品概要
『スターバックス COFFEE OF THE DAY ブラック』
容量：480mlペットボトル
価格：220円（税別）
『スターバックス COFFEE OF THE DAY カフェラテ』
容量：480mlペットボトル
価格：230円（税別）
■発売日
5月19日〜