子どもに伝えたい「AIに聞いてはいけないこと」。間違った使い方で人の気持ちを考えない子に？第一人者が懸念

あなたは本当に適切にAIを使い、子どものためになる使い方を教えられるだろうか？AIリテラシーの第一人者である札幌国際大学基盤教育部・教職センター准教授の安井政樹さんは、著書『「考える力」と「好奇心」をぐんぐん伸ばす AI×学び入門』（日経BP）で、子どもたちが人間の感情の「正解」をAIに尋ねるようになることに懸念を示している。



本書から一部抜粋・再編集して紹介する。

思考を省いてはいけない領域

「なんであの人は怒っているんだろう？」

「この場面では、どうしたらよかったんだろう？」

こうした疑問は多くの場合、はっきりとした結論が出ません。しかし考える時間は決して無駄ではなく、むしろ、人間だからこそ引き受けなければならない思考だと思っています。

人と人が関わる場面では、相手の表情や声のトーン、そのとき置かれている状況や背景を感じ取りながら、その場その場で、

「これは言わないほうがいいかな」

「今は距離を取ったほうがいいかな」

などと迷いながら関わることが不可欠です。そこに、人間らしさがあるともいえるでしょう。

もし、こうしたことまで含めて、

「このとき、相手はなぜ怒っているの？」

「どうすれば相手は喜ぶの？」

と、すべてをAIに聞くようになってしまったら、どうなるでしょうか。

私がいちばん懸念しているのは、人の気持ちを自分で推し量ろうとしない子どもが育ってしまうことです。AIに聞けば、それらしい答えは返ってきます。しかし、その人の本当の気持ちは、AIにも、私たちにも、わかりません。

だからこそ、大人は子どもにはっきり伝える必要があります。

「その人の気持ちは、AIにもわからないよね」

「最後は、自分で考えるしかないところだね」

これは、突き放す言葉ではありません。人として大切なところを守るための言葉です。

人の気持ちに正解はない

人の気持ちは、そもそも正解があるものではありません。相手が何を考え、どう感じているかは、最終的には、その人にしかわからない。

だからこそ、「どうして怒っているんだろう」「何が原因だったのかな」と、自分なりに考え、振り返ることに意味があります。このとき、

「ケンカしてしまったんだけど、何が原因だったと思う？」

「自分の言動で、まずかったところはあったかな？」

といった振り返りの相談としてAIを使うのであれば、それはひとつの使い方かもしれません。

しかし、「相手はこう思っているはずだ」「こう感じているに違いない」と、相手の気持ちそのものをAIに判断させてしまうと、自分で考えるべきいちばん大切な部分を、外に預けてしまうことになります。

人を思う力は、答えを知ることでは育ちません。悩み、迷い、わからなさを抱えながら、それでも相手に向き合おうとするなかで、少しずつ育っていくものです。

だからこそ、大人は子どもに、

「人の気持ちは、AIにもわからないよね」

「最後は、自分で考えるしかないところだね」

と伝えていかなければならないのです。

大人も騙される？AI が描く「感情」

これに関連して、ちょっと気になることがあります。

最近では、歴史上の人物をAIとして再現し、質問できるような学習も考えられています。これは、学びの入り口としては、とても面白い試みです。

ただし、ここには重要な前提があります。歴史の資料からわかるのは、「何が起きたのか？」「どんな行動をとったのか？」という事実。「そのとき、どんな気持ちだったのか？」については、多くの場合、書き残されていないのです。

それにもかかわらず、AIはまるで本当にそう思っていたかのように、感情を語ってしまうことがあります。

これをそのまま信じてしまうとしたら、それはAIリテラシーが十分だとはいえません。事実を聞くことと、気持ちを断定することは、次元が違います。この違いを、大人が意識して伝えていく必要があるのです。

「関係を築くこと」はAIにできない

最近では、赤ちゃんの泣き声から感情を推測するAIなども、子育て支援アプリとして開発されています。これは、私はとても意味のある取り組みだと思っています。

不安なときの手がかりになる。

一人で抱え込まなくて済む。

その点で、AIはたしかに支えになります。

ただし、ここでも同じ境界線があります。

「この子、なんで泣いているの？」とAIに聞いて、それだけで赤ちゃんを見ない、抱きしめない、声を聞かないとなってしまったら、大切なものを失ってしまいます。

赤ちゃんの気持ちは、抱きしめながら、観察しながら、わからなさと一緒に向き合うなかで、少しずつわかっていくものです。AIはヒントをくれるかもしれません。

しかし、関係を築くことそのものを代わってくれるわけではありません。

もちろん、AIを使うこと自体を否定したいわけではありません。たとえば、

「こういう言い方をすると、相手を傷つけやすいよね」

「一般的には、こういう場面では誤解が生じやすいよね」

といった、注意喚起や一般論を教えてもらう存在としては、AIは役に立ちます。

これは、「だから、この人はこう思っているはずだ」と結論を出すこととは、まったく別です。

人の気持ちは効率化できない

人の気持ち。思いやり。相手を喜ばせたいという感覚。

これらは、効率化できないからこそ、人として大切な領域なのだと思います。

AIを使っていいこと、よくないこと。その線をどこに引くのか。それは、子どもではなく、今を生きる私たち大人に突きつけられている問いです。

・最初から答えを出す存在として使うのか

・自分の考えを深めるための補助として使うのか

この違いは、結果以上に、プロセスを大きく変えます。AIは、考える力を奪う存在にもなりますし、考えることを面白くする相棒にもなります。

AIのよさを過度に持ち上げるのでもなく、不安だけを煽るのでもなく、考えることの価値をどこで守るのかを、自分の言葉で説明できる必要があります。それができて初めて、AIは本当の意味で「味方」になるのです。

安井政樹（やすい・まさき）

札幌国際大学基盤教育部・教職センター准教授。文部科学省学校DX 戦略アドバイザー。デジタル庁デジタル推進委員。