食欲低下、味覚異常、ED…医師が警鐘を鳴らす“ある栄養素不足”の怖さ
「最近、何を食べてもおいしく感じない」「食欲がわかない」──そんな変化を、“年齢のせい”だと思っていませんか? 実はその背景には、味覚に関わる栄養素「亜鉛」の不足が隠れている可能性があります。『65歳からは戦略的ちょいデブ心が軽くなる「脱・やせ信仰」のススメ』(和田秀樹／青春出版社)から一部を抜粋して紹介します。
○食欲がないのは亜鉛不足の可能性も
｢最近、何を食べても砂を噛んでいるようでおいしくない｣
そう感じて食欲が落ちている場合、単なる老化ではなく、これも亜鉛が不足している可能性があります。亜鉛は味覚を感じる細胞をつくるのに不可欠な栄養素。
不足すると味覚障害が起こり、ご飯がまずく感じるようになり、食べなくなるという悪循環に陥ることがあります。
さらに、亜鉛不足は男性機能の減退にも直結します。男性ホルモン(テストステロン)の分泌が減り、ED(勃起不全)のリスクが高まるのです。
さらに、筋肉が落ちたり何事にも意欲がわかなくなったりもします。
食欲がないのは胃腸の問題ではなく、こうした微量元素(亜鉛やマグネシウムなど)が欠乏しているからかもしれません。
｢最近、元気がない｣と思ったら、牡か蠣きなどの亜鉛を多く含む食品を意識してとるようにするか、手っとり早くサプリメントで補ってみてください。
味がわかるようになれば、食欲も自然と戻ってきます。
○『65歳からは戦略的ちょいデブ 心が軽くなる「脱・やせ信仰」のススメ』(和田秀樹／青春出版社)
65歳からは「ちょい太め」が一番長生き、そして幸せ！健康診断の「メタボ判定」に一喜一憂し、好きな食べ物を我慢してまで体重を抑えていませんか？ ある程度年齢を重ねてから、真に恐れるべきは「肥満」ではなく「やせ(低栄養)」なのです。本書はシニア世代に向けて、「戦略的に小太り(ちょいデブ)を目指す」という新しい健康常識を提案します。「BMI25〜30が最も長生き」「小太りは免疫力が高い」「肉こそが長寿の特効薬」など、医学的データに基づいた手法の数々を提案していきます。読めば心がフッと軽くなり、気持ちも明るくなって、それが免疫力を高めることにもつながります。人生の後半戦を笑って過ごすための「読む処方箋」です。
○食欲がないのは亜鉛不足の可能性も
｢最近、何を食べても砂を噛んでいるようでおいしくない｣
不足すると味覚障害が起こり、ご飯がまずく感じるようになり、食べなくなるという悪循環に陥ることがあります。
さらに、亜鉛不足は男性機能の減退にも直結します。男性ホルモン(テストステロン)の分泌が減り、ED(勃起不全)のリスクが高まるのです。
さらに、筋肉が落ちたり何事にも意欲がわかなくなったりもします。
食欲がないのは胃腸の問題ではなく、こうした微量元素(亜鉛やマグネシウムなど)が欠乏しているからかもしれません。
｢最近、元気がない｣と思ったら、牡か蠣きなどの亜鉛を多く含む食品を意識してとるようにするか、手っとり早くサプリメントで補ってみてください。
味がわかるようになれば、食欲も自然と戻ってきます。
○『65歳からは戦略的ちょいデブ 心が軽くなる「脱・やせ信仰」のススメ』(和田秀樹／青春出版社)
65歳からは「ちょい太め」が一番長生き、そして幸せ！健康診断の「メタボ判定」に一喜一憂し、好きな食べ物を我慢してまで体重を抑えていませんか？ ある程度年齢を重ねてから、真に恐れるべきは「肥満」ではなく「やせ(低栄養)」なのです。本書はシニア世代に向けて、「戦略的に小太り(ちょいデブ)を目指す」という新しい健康常識を提案します。「BMI25〜30が最も長生き」「小太りは免疫力が高い」「肉こそが長寿の特効薬」など、医学的データに基づいた手法の数々を提案していきます。読めば心がフッと軽くなり、気持ちも明るくなって、それが免疫力を高めることにもつながります。人生の後半戦を笑って過ごすための「読む処方箋」です。