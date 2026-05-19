【ユニクロ】マニアが選んだ“UT”はコレ！「完全に一目惚れ」の理由とは？

気温が高くなり始めた今、夏に向けての準備も少しずつ始めたいところ。暑い日に欠かせないTシャツをアップデートするなら、たくさんのデザインが揃う【ユニクロ】のUTをチェック！ 今回はユニクロマニアのインフルエンサーが絶賛するおすすめTシャツをご紹介します。インフルエンサーも一目惚れする理由とは？ 着こなしとともにその魅力をレポート。

程よいアクセントにピッタリのリンガーT

【ユニクロ】「長場雄 UT/リラックスフィット」\1,290（税込・セール価格）

ユニクロマニアの@shocogram__さんが「完全に一目惚れして迷わずポチ」したと絶賛しているのがこちらのTシャツ。程よいアクセントになるリンガーボディと人気アーティスト 長場雄さんのイラストを刺繍で表現したデザインが魅力です。グレー × ダークグリーンという絶妙なカラーリングで、周りとかぶりにくいのも嬉しいポイント。

ブラウンパンツで大人カジュアルに

カジュアルな要素の強いリンガーTは、大人っぽいボトムスを合わせてメリハリを付けるとこなれた雰囲気に。@shocogram__さんは「生地感もペラペラしてなくて厚みがあるので透けない」と素材感もお気に入りポイントのよう。アクセサリーやきれいめシューズなど合わせてレディな要素もプラスして。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@shocogram__様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：ミウラ マユ

大学生からファッション販売員を経験したのち、外資系ファッション企業で約10年勤務。その後、フリーライターに転身して6年。ウィメンズをメインにしながら、メンズ、シューズ、グッズまでカバーするファッションライター。