歌手で女優の酒井法子が14日、自身のインスタグラムを更新。都内で上演された音楽劇を訪れ、「姫」との2ショットをアップした。



【写真】「姫」を愛でる酒井法子 透き通った美肌の競演

酒井は「昨日、岡田奈々姫を愛でる為に ウキウキと伺って参りました。 とっても素敵な舞台セットがあり どんな物語がはじまるのかなぁーと 観ておりました。」と記し、やさしく包み込むような笑顔で、元AKB48で女優の岡田奈々と並んだ写真を公開した。



7日から17日まで都内で上演された音楽劇「OLD WATERCOLOR FISH」は1891年のフランスが舞台で、スポットライトを浴びる前の偉⼈に焦点をあてたストーリー。岡田は画家として売れる夢を⾒た日々で出会うモデルで、のちに画家となるマリー(シュザンヌ・ヴァラドン)を演じた。



「エミール・ベルナール、ポール・ゴーギャン、ポール・シニャック、ロートレック、そしてフィンセント・ファン・ゴッホ。(ありゃぁ。。！ これは、私でも知っている 超有名画家さんのお話なんだ！)」と心の声を明かしながら記した。



音楽劇にはエミール・ベルナール役の俳優・伊藤あさひ、丘⼭晴⼰(ポール・ゴーギャン役)、女優・蘭乃はな(ジヌー夫人)らが出演。「皆さん高音が伸び伸びと美しく ひゃぁーと聞き惚れておりました。 美男美女しかいなくて 眼福」と、すっかり魅了された様子。ファンからは「表情が素敵」「わー！ルパンレッドもいる」などの声が寄せられていた。



また、6日には女子プロレスのMarvelous「横浜BUNTAI大会～旗揚げ10周年記念～」を訪れ、懐かしい顔と再会。「根本楓花ちゃんがな、な、なんと 女子プロでデビューをするとママさんから ご連絡を頂き、馳せ参じました」とコスチューム姿の2ショットを公開。根本は酒井が主役を演じた舞台「ごりょんさん」で幼少期を演じている。8日には同舞台で共演した女優・渋木美沙がヒロインを務める舞台「夜九座」も酒井は訪れている。



酒井は1971年生まれ、福岡市出身。化粧品メーカーのイメージガールコンテスト入選をきっかけに、86年の日本テレビ系ドラマ「春風一番！」でデビュー。87年には歌手デビューし、95年には「碧いうさぎ」が大ヒット。また、「のりピー語」でも一世を風靡した。



（よろず～ニュース編集部）