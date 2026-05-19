フジテレビの三上真奈アナウンサーが18日、自身のインスタグラムで第1子を出産したことを報告した。



【写真】小さくても力強い「きゃわいい」手 母子の愛が伝わってくる

三上アナは「私ごとで恐縮ですが 先日、第一子が誕生しました。」と伝え、赤ちゃんの小さな手が指をぎゅっと握る写真をアップ。続けて「妊娠中から気遣ってくださった周りの方々や皆さまに 感謝の気持ちでいっぱいです。 温かい言葉をいただき本当にありがとうございました。」と感謝を記した。



妊娠を報告した2月19日の投稿では「感謝の気持ちやドキドキが『ノンストップ！』な毎日ですが、あたたかく見守っていただけると幸いです」と自身がMCを務める番組名(現在は産休中)を入れながら報告。待望の我が子誕生に、三上アナは「たくさんの愛を注いで、 これから始まる新しい日々を 大切に過ごしていきます！」と、あらためて母としての決意をつづった。



元フジテレビでフリーの加藤綾子アナの「本当におめでとー」をはじめ、同局の榎並大二郎アナや杉原千尋アナらも続々と祝福。「ヤッタァーーー」とコメントした俳優・上地雄輔に、三上アナは「私が親になるだなんて信じられませんね！」と返答。「きゃわいいお手手」と記したタレント・坂下千里子には「ちりさんのようなチャーミングな母になりたいです!!!」と返し、喜びを伝えていた。



三上アナは1989年生まれ、東京都出身。早大商学部を卒業し、2013年にフジテレビ入社。21年1月に結婚し、今年2月に妊娠を公表していた。



（よろず～ニュース編集部）