◆東京六大学野球春季リーグ戦第６週 第３日▽慶大１２―４法大（１８日・神宮）

首位の慶大が３位の法大を１５安打１２点で圧倒。２勝１敗で勝ち点を４に伸ばした。主将の今津慶介内野手（４年）が５回１死にバックスクリーン右へ２号ソロを放つなど、４打数２安打３打点と躍動。プロ注目のエース左腕・渡辺和大（４年）は６回２失点で５勝目。法大はＶの可能性が消滅し、優勝は慶明の２校に絞られた。第７週の明法戦で２位の明大が勝ち点を逃すと、最終週の早慶戦を待たずして、慶大の２０２３年秋以来５季ぶりのＶが決まる。

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天皇杯奪回へ、落とせない戦いを大勝で終えた。指揮を執った慶大・堀井哲也監督は、重圧をはねのけて快活にプレーしたナインを称賛した。

「渡辺は立ち上がりよりも、だんだん調子が上がってきた感じ。法政打線に６回２失点は１００点満点の出来。よく投げてくれました。今津はゲームチェンジャーというか、ムードメーカー。キャプテンらしいというか、よく打ってくれました。（ダメ押しソロは）大きな１点でした」

ノドから手が出るほど欲しい先制点。これをリードオフマンの丸田湊斗（３年＝慶応）が「足」で奪った。初回先頭、中前安打を放つと、一塁を蹴って二塁を陥れた。「中前二塁打」で得点圏に陣取ると、続く小原大和（４年＝花巻東）の一ゴロで三塁へ進み、今津の二ゴロで先制のホームを踏んだ。相手にとっては、打たれた気がしないだろう。その分、法大へのダメージは強烈だった。

指揮官も言った。

「彼の走力は非常に流れを変えるものを持ってますよね。大きな無死二塁。本当によく走った」

プレッシャーを楽しむ。活力がみなぎる中で、声を掛け合う。そんなチームのムードについて堀井監督は「ベンチスタートの選手が盛り上げてくれてますので、非常にそこは心強いですね」とうなずいた。“チーム今津”のイケイケっぷりが、勝ち点４を後押しする。

次週、明法戦の結果次第では、早慶戦の前に優勝が決まる。だが堀井監督は首を横に振った。

「全然です。まずは対抗戦として早稲田さんからこの１年、やられていますから、しっかりと戦いたい。優勝は結果。早稲田との試合を、しっかりとやり切るということですね」

昨季は早慶戦４戦全敗の屈辱にまみれた。陸の王者が地に足をつけ、最終週に全力を注ぐ。（加藤 弘士）