俳優の渡邊圭祐（３２）が飛躍の時を迎えている。

今年公開された話題の映画「ほどなく、お別れです」「ＳＡＫＡＭＯＴＯ ＤＡＹＳ」に出演したほか、現在はフジテレビ系「銀河の一票」（月曜・後１０時）で暴露系ＹｏｕＴｕｂｅｒ・白樺透役を熱演中。秋に舞台「Ｙｅｒｍａ イェルマ」も控える引っ張りだこの日々に、明るい表情で「楽しくやらせていただいてますし、いろいろと呼んでいただけてありがたいです」とかみ締めた。

「銀河の一票」は、政界を追い出された与党幹事長の秘書（黒木華）が、政治素人のスナックママ（野呂佳代）をスカウトして都知事選に挑む物語。政治の暴露系ＹｏｕＴｕｂｅｒという役柄に「はしゃぐシーンが多かったり、色が強い分、解釈しやすかった」としながらも、話し方のイントネーション一つをとっても、監督らと「かなりディスカッションを重ねた」と説明。細部までこだわる実直な姿勢が、業界内外から評判を得る演技力につながっている。

目指す理想の俳優像について「こういう役があるから、渡邊に演じてほしいと思っていただけるのが一番。求められる人でありたいです」と掲げる。年々忙しさに拍車がかかるが「気持ち的も体力的にもまだいけるなって思います」ときっぱり。さらなるオファーを心待ちにしている。（松下 大樹）

◆渡邊 圭祐（わたなべ・けいすけ）１９９３年１１月２１日、宮城県出身。３２歳。２０１８年、テレビ朝日系「仮面ライダージオウ」でドラマ初出演。２２年、テレビ東京系「チェイサーゲーム」で地上波連ドラ初主演。２６年３月、「２１２６年、海の星をさがして」で映画単独初主演。１８２センチ。