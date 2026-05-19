『キングダム』BOXセット、4ヶ月連続刊行！第1弾は【王都奪還編・蛇甘平原の戦い】収録
漫画『キングダム』（作者：原泰久）が、2026年1月に連載20周年を迎えたことを記念し、本日19日より4ヶ月連続で、『キングダム BOXセット』を発売する。章ごとにコミックスをまとめ、特製デザインBOXに収納した商品となっている。
【写真】中身もヤバい！『キングダム BOXセット』箱の絵柄
『キングダム』BOXセット第一弾では、コミックス1巻から10巻で描かれる【王都奪還編・蛇甘平原の戦い】を収録。美麗イラストをあしらった化粧箱には収録巻のカラーイラストや名場面を大胆にレイアウトし、ファン必携のコレクターズ仕様。
また、第二弾は、コミックス11巻から23巻で描かれる【馬陽防衛戦・山陽攻略戦】を収録し、6月18日に発売される。
『キングダム』は、2006年より『週刊ヤングジャンプ』（集英社）にて連載中で、紀元前の中国・春秋戦国時代が舞台。500年以上にわたり戦乱が続く中で、天下の大将軍を目指す主人公・信と、中華統一を志す若き王の活躍を描いたストーリー。
テレビアニメが第6期まで放送され、2019年4月に実写映画が公開されると、興収57.3億円を突破する大ヒットを記録。2022年、23年、24年にも続編となる実写映画が公開された。また、最新作の映画『キングダム 魂の決戦』が7月17日に公開される。
■BOXセット詳細
・5/19(火)発売
『キングダム ＢＯＸセット １ 王都奪還編・蛇甘平原の戦い』
本体価：6,500円（定価：7,150円）
収録巻数：1-10巻
・6/18(木)発売
『キングダム ＢＯＸセット ２ 馬陽防衛戦・山陽攻略戦』
本体価：8,450円（定価：9,295円）
収録巻数：11-23巻
・7/17(金)発売
『キングダム ＢＯＸセット ３ 合従軍編』
本体価：6,500円（定価：7,150円）※予価のため変更の可能性あり
収録巻数：24-33巻
・8/19(水)発売
『キングダム ＢＯＸセット ４ 成きょうの変・著雍攻略戦・秦国統一編・黒羊丘の戦い』
本体価：7,800円（定価：8,580円）※予価のため変更の可能性あり
収録巻：34-45巻
【写真】中身もヤバい！『キングダム BOXセット』箱の絵柄
『キングダム』BOXセット第一弾では、コミックス1巻から10巻で描かれる【王都奪還編・蛇甘平原の戦い】を収録。美麗イラストをあしらった化粧箱には収録巻のカラーイラストや名場面を大胆にレイアウトし、ファン必携のコレクターズ仕様。
『キングダム』は、2006年より『週刊ヤングジャンプ』（集英社）にて連載中で、紀元前の中国・春秋戦国時代が舞台。500年以上にわたり戦乱が続く中で、天下の大将軍を目指す主人公・信と、中華統一を志す若き王の活躍を描いたストーリー。
テレビアニメが第6期まで放送され、2019年4月に実写映画が公開されると、興収57.3億円を突破する大ヒットを記録。2022年、23年、24年にも続編となる実写映画が公開された。また、最新作の映画『キングダム 魂の決戦』が7月17日に公開される。
■BOXセット詳細
・5/19(火)発売
『キングダム ＢＯＸセット １ 王都奪還編・蛇甘平原の戦い』
本体価：6,500円（定価：7,150円）
収録巻数：1-10巻
・6/18(木)発売
『キングダム ＢＯＸセット ２ 馬陽防衛戦・山陽攻略戦』
本体価：8,450円（定価：9,295円）
収録巻数：11-23巻
・7/17(金)発売
『キングダム ＢＯＸセット ３ 合従軍編』
本体価：6,500円（定価：7,150円）※予価のため変更の可能性あり
収録巻数：24-33巻
・8/19(水)発売
『キングダム ＢＯＸセット ４ 成きょうの変・著雍攻略戦・秦国統一編・黒羊丘の戦い』
本体価：7,800円（定価：8,580円）※予価のため変更の可能性あり
収録巻：34-45巻
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