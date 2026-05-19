米国のドナルド・トランプ大統領と中国の習近平国家主席による米中首脳会談が北京で開催された。世界的な関心を集めたこの会談において、表面上の議題は多岐にわたるものの、習近平政権には1つの狙いがある。

それは、経済的実利を最優先するトランプ政権の性質を巧みに利用し、米国が満足する大規模な経済的ディールを提供する対価として、米国の台湾に対する関心と優先順位を低下させることである。

「アメリカ・ファースト」を掲げるトランプ大統領は、イデオロギーや伝統的な同盟関係の維持よりも、米国の貿易赤字削減や国内産業の保護といった目に見える経済的成果を重視する傾向が強い。

中国指導部はこの点に着目し、今回の首脳会談に向けて綿密な準備を進めてきたと推測される。

具体的には、米国産農産物やエネルギー資源の大規模な追加購入、米国企業に対する一部市場の開放、さらには両国間の貿易不均衡を是正するための新たな合意など、トランプ大統領が自身の強力な支持基盤に向けて「歴史的な外交的勝利」として大々的にアピールできる条件を提示したとみられる。

中国経済自体も構造的な課題を抱えているが、習政権にとってこれらの経済的譲歩は、より大きな戦略的目標を達成するための必要な投資として位置づけられている。

台湾を孤立させて統一へと誘導か

中国側が経済的ディールを通じて獲得しようとしている真の狙いは、他でもない台湾問題における主導権の確固たる確保である。中国にとって台湾統一は「核心的利益」の最上位に位置づけられており、決して妥協できるテーマではない。

しかし、米国による台湾への武器売却や政治的支援は、これまで中国の意図を阻む最大の障壁となってきた。習近平政権は、トランプ大統領に対して極めて魅力的な経済的利益を直接的に提供することで、米政府内の外交政策における台湾問題の相対的な重要性を意図的に引き下げようと試みている。

結果として、米国からの政治的・軍事的な後ろ盾や支援が弱まれば、中台関係において中国は圧倒的に有利な環境を構築することが可能となる。

武力行使という極端でリスクの高い手段に直ちに訴えることなく、経済的包囲網や政治的圧力によって台湾を徐々に孤立させ、自国に有利な形での統一へと誘導する道筋も現実味を帯びてくる。

今回の北京での首脳会談は、単なる貿易摩擦の緩和や経済協力の促進を目的としたものではない。経済という強力なカードを最大限に活用して安全保障環境の劇的な変化を誘発し、東アジアにおける長期的な覇権を確固たるものにしようとする、中国の極めて高度な戦略的計算に基づく外交戦の一幕である。

トランプ政権がこのディールによって目先の経済的利益を得る一方で、中長期的な地域のパワーバランスがどのように変化していくのか、国際社会は極めて慎重に注視していく必要がある。

文/和田大樹 内外タイムス