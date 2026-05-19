◆米大リーグ ヤンキース―ブルージェイズ（１８日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）

ブルージェイズの岡本和真内野手が１８日（日本時間１９日）、伝統のヤンキースタジアム初見参。前日１７日（同１８日）の敵地タイガース戦は休養のため欠場し、２試合ぶりにスタメン入り。前日に今季初めて２番に入った主砲Ｖ・ゲレロ内野手が２試合連続で２番に入り、岡本は５日以来２度目の打順・３番で三塁で先発出場する。

開幕ダッシュに失敗したが、巻き返しを狙うブ軍が、打順をテコ入れ。「２番・ゲレロ」、「３番・岡本」の新しいコンビで打倒ヤンキースに挑む。試合前にシュナイダー監督は「昨日、カズとジョージ（スプリンガー）に休みを与えたのは、このシリーズを控えていたから」。切り込み隊長・スプリンガーを筆頭に、ゲレロ、岡本が並ぶ新・上位打線に期待を寄せる。「去年は皆の調子が良かったので、ある程度決まった形で打順を組むのが簡単だった。今年はどうすればスムーズに繋がるのか模索しているところ。同地区同士の戦いで、ここ（ヤンキースタジアム）は良い雰囲気があるし、多くの選手がここでプレーするのを楽しみにしている。我々にとっては、良いテストになるだろう」と成果を心待ちにした。

自軍ベンチでメディアに対応したゲレロは「２番であれ、３番であれ、打順は関係ない。チームが必要とする場所（打順）でプレーするだけ。３番より（２番の方が）準備が少し早くなるだけだよ」と、「２番の心得」を明かした。

昨年のア・リーグ東地区は、両軍が９４勝６８敗と同率も、直接対決成績で８勝５敗だったブ軍が優勝した。ポストシーズンは、地区シリーズでブ軍がヤンキースを撃破。ワールドシリーズに勝ち進んだ。今年は現時点で２位ヤンキースと３位ブルージェイズは６・５ゲーム差。４連戦シリーズで一気にゲーム差を詰めていきたい。