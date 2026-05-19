

北極圏に位置するグリーンランド第２の都市シシミウトには、今も犬ぞり文化が残っている=2026年2月9日、グリーンランド西部・シシミウト、今村優莉撮影

アメリカの大統領が突然、「他国の領土を買いたい」と言い出したらどうなるのでしょうか？ トランプ氏がデンマーク自治領の「グリーンランド」取得に意欲を示し、波紋を広げたニュースを覚えていますか。大国が力やお金で他国の領土を奪うことは許されるのか。国際法の専門家である東海大の中谷和弘教授へのインタビューから、現代の領土問題と国際法のリアルなルールについてまとめました。

この記事は、朝日新聞（デジタル版）で2025年4月6日に配信された記事を再構成してお届けします。本編はこちらから

ざっくり要点

1. 武力による領土取得は、国連憲章で一般的に禁止されている

2. 経済的に脅して奪うのも国際的な貿易ルールに違反する

3. 非現実的な発言。中国を牽制するための「不可解な変化球」か

もっと知りたい

1, 武力行使は明確な国際法違反

トランプ大統領は、領土取得のために軍事的な強制措置を取らないことを「確約できない」と発言しました。しかし、売ることを拒否するデンマークに武力を使えば国際法違反になります。国連憲章では、個別的・集団的自衛権の行使や、国連安保理の決議に基づいた例外を除き、武力による領土取得は一般的に禁じられています。また、武力を実際に使うことだけでなく、結果的に目的を達成するための武力による「威嚇」も同じく禁止されています。

2, 経済的な圧力や「威圧」もアウト

「グリーンランドを譲らなければデンマークに高関税をかける」という脅しは、WTO（世界貿易機関）の関税貿易一般協定（GATT）や二国間の経済条約などに違反する可能性があります。GATTでは決められた以上の関税を課すことを禁じており、米国が「安全保障目的の例外」だと主張しても今回は認められにくいでしょう。

3, 提案の本当の狙いは？

中谷教授は、今回の取得をおよそ現実的とは思えないとした上で、グリーンランドなどに影響力を強める中国を牽制するため、トランプ氏が投じた「不可解な変化球」だと分析しています。では、仮に現地の住民が望んでいるとしたら…。それでも外国による後押しは内政干渉になりかねず、ジェノサイド（集団殺害）を受けた住民が生存のために独立するといった究極の状況下を除いて、外部勢力の支援が認められる余地はあくまで例外にすぎません。

ちょっと深掘り

もし国際法違反が起きた場合、罰則はあるのでしょうか。中谷教授によると、一般的に違反した国は、原状回復や損害賠償、謝罪などの義務を負います。また、被害を受けた国は経済分野で対抗措置を取ることなどができます。しかし、現実的にこれらを強制することはなかなかできず、謝罪や賠償がなされていない例もたくさんあるのが実情です。

より詳しく知りたい人はこちら

北極圏に位置するグリーンランド第２の都市シシミウトには、今も犬ぞり文化が残っている=2026年2月9日、グリーンランド西部・シシミウト、今村優莉撮影

朝日新聞（デジタル版）今さら聞けない世界

トランプ米大統領が、デンマーク自治領のグリーンランドやパナマ運河の取得に意欲を示し、波紋を広げた。軍事・経済力の行使も否定しない姿勢は国際法上、どう評価されるのか。中谷和弘・東海大教授（国際法）に聞いた。

米の「グリーンランド取得」、国際法では 東海大教授・中谷和弘さん

関連記事はこちら

米国は味方か「平和を愛する島」は問う 住民が道路を埋め尽くした日

「世界最北の町」のさらに北へ 犬ぞりで撮影する写真家 極地への旅

目まぐるしい戦略変更の背景は フィンランド国防・外交高官に聞く

対立するトランプ氏と教皇、関係修復の鍵は「アメリカファースト」

「1分でわかる○○」シリーズ

忙しい読者の皆様へ、朝日新聞の記者が取材した海外ニュースやエンタメ、ライフスタイル情報をコンパクトにお届け。サクッと読んで会話のネタや就活の知識にも役立ちます。通勤や休憩中の“すきま時間”で、「世界の今」をスマートにキャッチしませんか？

◆シリーズの一覧はこちらから