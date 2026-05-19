厚木〜秦野の「破滅渋滞」をまるまるショートカット

神奈川県内を横断するメインルートとして国道246号があります。県中西部では、「唯一の主要道路」となっているものの、すでに交通量に対して容量が不足しており、基本的にパンク状態です。



そんななか、この246号を「信号ゼロ」で迂回できるバイパス「厚木秦野道路」の計画があります。どのような道路で、開通したらどう便利になるのでしょうか。

国道246号は、東京都港区から神奈川県を横断し、静岡県沼津市を結ぶ国道です。神奈川県の区間はその大部分を占めており、県のメインルートのひとつとなっています。

【画像】超便利!? これが「厚木秦野道路」計画ルートと工事状況です（28枚）

なかでも、県中部から西部にかけては、この246号と国道1号のわずか2本だけが県を横断するルートになっていることから、非常にニーズの高い路線です。

特に1号が通る海沿いから離れた中部の厚木、伊勢原、秦野エリアにとっては、この1本のみで県内の東西軸すべてをまかなっている状況です。

しかしそんな大動脈にも関わらず、市街地を通り、交差点も連続することから、基本的に渋滞しています。

厚木市内は6車線あるためまだ順調ですが、厚木ICより西側は2車線に減少。この狭い2車線が静岡県まで延々と続くことになります。

2車線になった小田急線 愛甲石田駅から伊勢原市役所入口付近は、生活車両と長距離便や大型貨物車が混走し、日中であっても混雑しており、ラジオの道路交通情報でその区間の渋滞情報を聞かない日はありません。

また、伊勢原市と秦野市の市境にある「善波峠」では、2024年9月に大規模な土砂崩れが発生し、数日間にわたって寸断。ほかに迂回路はなく、バックアップとなるバイパスの必要性が浮き彫りになりました。

なお並行する道路には東名もありますが、いつも渋滞する「伊勢原JCT」や「秦野中井IC」を通らざるを得ないため、結局「高速、下道どちらを使っても地獄」という悪夢のような区間となります。

さて、そんな246号の厚木から秦野エリアを迂回するバイパス「厚木秦野道路」が計画・建設中です。総延長29.1kmで、設計80km／hの自動車専用道路です。

平成10年度（1998年度）から事業化されており、各エリアごとに工事が進んでいます。

ルートは、圏央道 圏央厚木ICから西に分岐し、相模湖方面へ向かう国道412号と接続。七沢付近を経由して進路を南に変え、新東名 伊勢原大山ICと接続。そこから南西に進んで246号現道、東名秦野 中井ICと接続。北西に進路を変えて新東名の新秦野ICまで向かいます。246号現道とはかなり離れて山側を通ります。

途中、国道412号付近で「厚木北IC」、七沢周辺で「森の里IC」、新東名接続部に「伊勢原北IC」、246号接続部に「伊勢原西IC」、東名接続部に「秦野中井IC」、中井と渋沢の境に「渋沢IC」、終点の「秦野西IC」が設けられます（いずれも仮称）。

もし全通すれば、狭い2車線で信号に次ぐ信号によりロスを強いられている現道から完全に脱却し、自動車専用道路として格段に走りやすくなります。

加えて、山側を通るため、清川村や七沢、宮ヶ瀬方面へのアクセスも大幅に改善し、東名との接続により、東名の大渋滞時に厚木秦野道路を通ることで、渋滞を回避しながら、伊勢原、厚木、海老名方面にアクセスできます。

気になる進捗ですが、圏央厚木ICから412号を超えた厚木市飯山までの3.6kmの区間「厚木地区」、伊勢原大山IC〜伊勢原西ICまでの4.8kmの区間「伊勢原地区」、伊勢原西ICから秦野中井ICまでの5.2kmの区間「伊勢原西〜秦野中井」の3つの区間が事業中です。そのほかの工区は事業化すらしていません。

まず厚木地区ですが、用地取得率（2026年3月現在、以下同）は約95％。現在、圏央厚木ICから下りてきて渡る中津川に架かる「中津川橋」の工事が先行して進められ、橋脚が完成。橋桁を架ける準備が整いつつあります。国道412号にかけての地盤改良も行われています。

続いて伊勢原地区では、用地取得率は約93％で、2021年から全く進んでいません。いっぽう、新東名のすぐ近くにある「鈴川橋」では床版の施工が完了し、あとは舗装待ちといったところで、工事がかなり進んでいます。航空写真でも真新しい橋の姿を確認することができます。

またこの区間には短いトンネル「伊勢原第一トンネル」「伊勢原第二トンネル」（いずれも仮称）が2本あって、順次いよいよ掘削に着手する計画となっています。

最後に、伊勢原西〜秦野中井の区間です。2014年に事業化した工区で、用地取得率は約37％。昨年は31％、一昨年は20％であり、ある程度順調です。

秦野市が2026年2月に発行した「246バイパス通信 vol.12」によれば、まだ設計段階で具体的な工事は行われていません。2022年から行われている、井戸水などの影響がないかといった水文（すいもん）調査や地質調査などを引き続き行う予定です。

とはいえ、先出の善波峠の土砂崩れがあったことなどから、市は早期開通を要望しているとしており、近隣自治体で構成する「建設促進協議会」は2025年11月に国土交通省と財務省に対し、地道な要望活動を行っています。

現在のところ、全線開通目処は経っておらず、そもそも事業化も決定していない区間もあるため、開通は当分先のことになります。

しかし全通すれば、高速も下道も途方もない渋滞となっている厚木〜秦野間にとって、悲願の快適バイパスとなり、かなりの時短と疲労軽減につながることは間違いありません。今後の動向に注目です。