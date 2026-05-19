本日の予定【経済指標】
【日本】
実質GDP１次速報値（2026年 第1四半期）08:50
予想 0.4% 前回 0.3%（前期比)
予想 1.6% 前回 1.3%（前期比年率)
予想 3.1% 前回 3.4%（GDPデフレータ・前年比)
鉱工業生産（確報値）（3月）13:30
予想 -0.5% 前回 -0.5%（前月比)
予想 2.3% 前回 2.3%（前年比)
予想 N/A 前回 -0.1%（設備稼働率・前月比)
【英国】
ILO失業率（3月）15:00
予想 N/A 前回 4.9%（ILO失業率)
雇用統計（4月）15:00
予想 N/A 前回 4.4%（失業率)
予想 N/A 前回 2.68万件（失業保険申請件数)
【ユーロ圏】
ユーロ圏貿易収支（3月）18:00
予想 N/A 前回 115.0億ユーロ（季調前)
予想 N/A 前回 70.0億ユーロ（季調済)
【カナダ】
消費者物価指数（CPI）（4月）21:30
予想 0.8% 前回 0.9%（前月比)
予想 3.1% 前回 2.4%（前年比)
住宅建設許可（3月）21:30
予想 3.8% 前回 -8.4%（前月比)
【米国】
中古住宅販売成約指数（4月）23:00
予想 1.1% 前回 1.5%（前月比)
予想 N/A 前回 1.8%（前年比)
※予定は変更することがあります
実質GDP１次速報値（2026年 第1四半期）08:50
予想 0.4% 前回 0.3%（前期比)
予想 1.6% 前回 1.3%（前期比年率)
予想 3.1% 前回 3.4%（GDPデフレータ・前年比)
鉱工業生産（確報値）（3月）13:30
予想 -0.5% 前回 -0.5%（前月比)
予想 2.3% 前回 2.3%（前年比)
予想 N/A 前回 -0.1%（設備稼働率・前月比)
【英国】
ILO失業率（3月）15:00
予想 N/A 前回 4.9%（ILO失業率)
雇用統計（4月）15:00
予想 N/A 前回 4.4%（失業率)
予想 N/A 前回 2.68万件（失業保険申請件数)
【ユーロ圏】
ユーロ圏貿易収支（3月）18:00
予想 N/A 前回 115.0億ユーロ（季調前)
予想 N/A 前回 70.0億ユーロ（季調済)
【カナダ】
消費者物価指数（CPI）（4月）21:30
予想 0.8% 前回 0.9%（前月比)
予想 3.1% 前回 2.4%（前年比)
住宅建設許可（3月）21:30
予想 3.8% 前回 -8.4%（前月比)
【米国】
中古住宅販売成約指数（4月）23:00
予想 1.1% 前回 1.5%（前月比)
予想 N/A 前回 1.8%（前年比)
※予定は変更することがあります