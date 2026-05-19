本日の予定【発言・イベント】
8:05 チャーマーズ豪財務相、ブルームバーグ主催イベント出席
9:50 ウィリスNZ財務相、演説
10:30 豪中銀議事録（5月5日開催分）
17:10 ブリーデン英中銀副総裁、イベント講演
20:30 ビルロワドガロー仏中銀総裁、記者会見
21:00 ウォラーFRB理事、国際金融政策研究会議出席（質疑応答あり）
レーンECBチーフエコノミスト、ECB・FRB共催金融政策会議出席
22:55 マクルーフ・アイルランド中銀総裁、欧州金融市場協会（AFME）会議出席
G7財務相中銀総裁会議（パリ、～19日）
米予備選（アラバマ、ジョージア、アイダホ、オレゴン、ペンシルベニア、ケンタッキー）
グーグル年次開発者会議「Google I／O」（20日まで）
※予定は変更することがあります
9:50 ウィリスNZ財務相、演説
10:30 豪中銀議事録（5月5日開催分）
17:10 ブリーデン英中銀副総裁、イベント講演
20:30 ビルロワドガロー仏中銀総裁、記者会見
21:00 ウォラーFRB理事、国際金融政策研究会議出席（質疑応答あり）
レーンECBチーフエコノミスト、ECB・FRB共催金融政策会議出席
22:55 マクルーフ・アイルランド中銀総裁、欧州金融市場協会（AFME）会議出席
G7財務相中銀総裁会議（パリ、～19日）
米予備選（アラバマ、ジョージア、アイダホ、オレゴン、ペンシルベニア、ケンタッキー）
グーグル年次開発者会議「Google I／O」（20日まで）
※予定は変更することがあります