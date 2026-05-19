美容家・君島十和子が「冷蔵庫に必ず入れている食品」とは？ 食生活で心がけていることも紹介「蒸し器は常にキッチンに出てますね」
元俳優で美容家の君島十和子（59）が16日、ピン芸人・CRAZY COCO（39）のYouTubeチャンネルに登場。美容を意識して「冷蔵庫に必ず入れている食品」を明かした。
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40歳を目前にインナービューティーや腸活への関心が高まっているというCRAZY COCOは、君島に「冷蔵庫に必ずこれ入ってるぜっていう食品は？」「私だったら、キムチ、納豆、豆乳とかっていうのは絶対に入っているんですけど」と質問。すると君島は「青いバナナ」を挙げた。
「青いバナナ」には、小腸で消化・吸収されないでんぷんとして注目される「レジスタントスターチ（難消化性でんぷん）」が含まれているといい、君島も日々の食事で摂取することを意識しているそうで、生で食べることが多いという。
なお、レジスタントスターチは青いバナナだけでなく、「冷たいごはんもいいし、（焼いたり、ふかしたりしたものを冷やした）冷たいさつまいも」にも含まれると説明していた。
また、普段から食生活に気を使っているものの、家族との旅行などでは「解禁にしています」と君島。「その代わり普段できることはやろうと思っている」と話し、日常食は「魚とお野菜が多いです。蒸し器は常にキッチンに出てますね。あとお鍋系が多いですね」と調理法も交えて紹介。
また、海藻類の重要性についても触れ、オススメ食材として「糸寒天」を挙げ、「腸活にとってもいいです」と話していた。
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なお、レジスタントスターチは青いバナナだけでなく、「冷たいごはんもいいし、（焼いたり、ふかしたりしたものを冷やした）冷たいさつまいも」にも含まれると説明していた。
また、普段から食生活に気を使っているものの、家族との旅行などでは「解禁にしています」と君島。「その代わり普段できることはやろうと思っている」と話し、日常食は「魚とお野菜が多いです。蒸し器は常にキッチンに出てますね。あとお鍋系が多いですね」と調理法も交えて紹介。
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