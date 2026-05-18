ヴィレヴァンが「バイタミックス」の正規代理店アントレックスと業務提携

ヴィレッジヴァンガードが、アントレックスとの業務提携契約を5月18日付で締結した。

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アントレックスは、海外メーカーとの強固なネットワークを基盤に、ライフスタイル関連商品の企画・輸入・卸売等を行っている。ブレンダー専門メーカー「バイタミックス（Vitamix）」の正規代理店として知られている。2025年8月期の通期決算では売上高は68億円で、営業利益は1億3200万円、純利益は1億496万円。

ヴィレッジヴァンガードは、これまでアントレックスから一部商材の供給を受け、長年にわたり取引関係を継続してきた。ヴィレッジヴァンガードグループの全国規模の店舗網および独自性の高い売場展開は、アントレックスにとっても自社取扱ブランドの認知拡大及び販売機会の拡充につながるものであり、両社にとって相互補完的かつ持続的な成長機会を創出できると判断したため、業務提携に至ったという。

今後両社は、商品企画・開発、商品供給体制の強化、販売データの活用及び販路拡大等の分野において協業を推進。共同商品開発の実施、プライベートブランドの立ち上げ支援受け入れ、優先的な商品供給体制の構築、需要予測の高度化並びにEC・ポップアップ事業に関する施策の共同展開などを進めるとしており、定期的な協議を実施し、具体的施策の実行及び進捗管理を行うことで、提携効果の最大化に努めるとしている。