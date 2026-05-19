　19日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比50.5ポイント高の3868ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3968.33ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3909.95ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3873.10ポイント　　5日移動平均
3868.00ポイント　　19日夜間取引終値
3851.58ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3826.51ポイント　　18日TOPIX現物終値
3800.25ポイント　　一目均衡表・転換線
3793.20ポイント　　25日移動平均
3779.75ポイント　　一目均衡表・基準線
3734.82ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3719.93ポイント　　75日移動平均
3694.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3676.45ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3647.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3618.07ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3422.42ポイント　　200日移動平均

株探ニュース