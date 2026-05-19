19日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比50.5ポイント高の3868ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



3968.33ポイント ボリンジャーバンド3σ

3909.95ポイント ボリンジャーバンド2σ

3873.10ポイント 5日移動平均

3868.00ポイント 19日夜間取引終値

3851.58ポイント ボリンジャーバンド1σ

3826.51ポイント 18日TOPIX現物終値

3800.25ポイント 一目均衡表・転換線

3793.20ポイント 25日移動平均

3779.75ポイント 一目均衡表・基準線

3734.82ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3719.93ポイント 75日移動平均

3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）

3676.45ポイント ボリンジャーバンド2σ

3647.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）

3618.07ポイント ボリンジャーバンド3σ

3422.42ポイント 200日移動平均



株探ニュース