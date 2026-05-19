TOPIX先物テクニカルポイント（19日夜間取引終了時点）
19日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比50.5ポイント高の3868ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3968.33ポイント ボリンジャーバンド3σ
3909.95ポイント ボリンジャーバンド2σ
3873.10ポイント 5日移動平均
3868.00ポイント 19日夜間取引終値
3851.58ポイント ボリンジャーバンド1σ
3826.51ポイント 18日TOPIX現物終値
3800.25ポイント 一目均衡表・転換線
3793.20ポイント 25日移動平均
3779.75ポイント 一目均衡表・基準線
3734.82ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3719.93ポイント 75日移動平均
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3676.45ポイント ボリンジャーバンド2σ
3647.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3618.07ポイント ボリンジャーバンド3σ
3422.42ポイント 200日移動平均
株探ニュース
3968.33ポイント ボリンジャーバンド3σ
3909.95ポイント ボリンジャーバンド2σ
3873.10ポイント 5日移動平均
3868.00ポイント 19日夜間取引終値
3851.58ポイント ボリンジャーバンド1σ
3826.51ポイント 18日TOPIX現物終値
3800.25ポイント 一目均衡表・転換線
3793.20ポイント 25日移動平均
3779.75ポイント 一目均衡表・基準線
3734.82ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3719.93ポイント 75日移動平均
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3676.45ポイント ボリンジャーバンド2σ
3647.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3618.07ポイント ボリンジャーバンド3σ
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