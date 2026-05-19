　19日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比3ポイント安の796ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

858.26ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
835.71ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
813.15ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
804.60ポイント　　5日移動平均
798.21ポイント　　18日東証グロース市場250指数現物終値
796.00ポイント　　19日夜間取引終値
790.60ポイント　　25日移動平均
790.00ポイント　　一目均衡表・転換線
775.00ポイント　　一目均衡表・基準線
768.05ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
755.07ポイント　　75日移動平均
745.49ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
738.25ポイント　　200日移動平均
729.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
722.94ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
720.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）

株探ニュース