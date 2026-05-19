グロース先物テクニカルポイント（19日夜間取引終了時点）
19日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比3ポイント安の796ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
858.26ポイント ボリンジャーバンド3σ
835.71ポイント ボリンジャーバンド2σ
813.15ポイント ボリンジャーバンド1σ
804.60ポイント 5日移動平均
798.21ポイント 18日東証グロース市場250指数現物終値
796.00ポイント 19日夜間取引終値
790.60ポイント 25日移動平均
790.00ポイント 一目均衡表・転換線
775.00ポイント 一目均衡表・基準線
768.05ポイント ボリンジャーバンド-1σ
755.07ポイント 75日移動平均
745.49ポイント ボリンジャーバンド2σ
738.25ポイント 200日移動平均
729.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
722.94ポイント ボリンジャーバンド3σ
720.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
株探ニュース
858.26ポイント ボリンジャーバンド3σ
835.71ポイント ボリンジャーバンド2σ
813.15ポイント ボリンジャーバンド1σ
804.60ポイント 5日移動平均
798.21ポイント 18日東証グロース市場250指数現物終値
796.00ポイント 19日夜間取引終値
790.60ポイント 25日移動平均
790.00ポイント 一目均衡表・転換線
775.00ポイント 一目均衡表・基準線
768.05ポイント ボリンジャーバンド-1σ
755.07ポイント 75日移動平均
745.49ポイント ボリンジャーバンド2σ
738.25ポイント 200日移動平均
729.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
722.94ポイント ボリンジャーバンド3σ
720.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
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