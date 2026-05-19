19日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比3ポイント安の796ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



858.26ポイント ボリンジャーバンド3σ

835.71ポイント ボリンジャーバンド2σ

813.15ポイント ボリンジャーバンド1σ

804.60ポイント 5日移動平均

798.21ポイント 18日東証グロース市場250指数現物終値

796.00ポイント 19日夜間取引終値

790.60ポイント 25日移動平均

790.00ポイント 一目均衡表・転換線

775.00ポイント 一目均衡表・基準線

768.05ポイント ボリンジャーバンド-1σ

755.07ポイント 75日移動平均

745.49ポイント ボリンジャーバンド2σ

738.25ポイント 200日移動平均

729.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）

722.94ポイント ボリンジャーバンド3σ

720.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）



株探ニュース