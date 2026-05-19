＜大相撲五月場所＞◇九日目◇18日◇東京・両国国技館

【実際の映像】取組後、力士に異変が起きた様子

幕下の取組で、力士が取組後に立ち上がれず館内騒然となるハプニングがあった。審判を務めた親方も慌てて「大丈夫か」と呼びかける事態に、「どした」「心配になるわな」とファンもざわついた。

幕下十九枚目・長内（高砂）と幕下二十四枚目・北大地（立浪）の一番での出来事。立ち合い正面から当たって左四つに組んだ両者。長内ががぶって寄るが、北大地は下がらず、組んだ状態で攻防が続きこう着状態に。長い相撲に繰り返し拍手が沸き起こった。

2分を超える熱戦は最後、両まわしを引いた北大地が前に出ていき、寄り切って勝利した。北大地は3勝目、長内は3敗目。白熱した一番で体力を消耗したからか、土俵を割った長内は前屈みになり苦しそうな表情を浮かべた。さらに長内はそのまま崩れて膝をついてしまい、不測の事態に客席からざわめきが発生した。

対戦相手の北大地は困惑気味に立ち尽くし、審判を務めた元前頭・敷島の浦風親方は慌てて「大丈夫か」と長内に声をかけた。審判長の指示で北大地は一旦土俵下へ。だがその後、長内はなんとか立ち上がって自力で所定の位置へ歩き、北大地も土俵に戻って勝ち名乗りを受けた。長内は花道を下がる際もつらそうな様子で、足を引きずりながら歩いていた。

取組後に力士に“異変”が生じるハプニングに、視聴者も「え？」「立てねぇ」「どしたどした」「こわいこわい」「相手も心配になるわな」と騒然となっていた。（ABEMA／大相撲チャンネル）