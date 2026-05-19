中東情勢悪化の長期化が石油関連製品である自治体指定ごみ袋の供給に影響を与えている。

「買いだめ」による品薄も発生しており、ホームページで過度な購入を控えるよう呼びかけたり、半透明のポリ袋での代替を認めたりする自治体も出ている。

「指定ごみ袋の必要以上の購入（買い溜（だ）め）はお控えいただきますようお願いいたします」

愛知県江南市は１２日、小売店などで市指定の可燃ごみ袋の売り切れが相次いでいることを受け、市のホームページ上で「買いだめ」を控えるよう呼びかけた。

市によると、先月下旬から「市指定の可燃ごみ袋が購入できない」「どこで買えばいいか」などの問い合わせが１００件以上寄せられているという。現時点では製造量は予定通りだが、供給不足を不安視する人が買いだめし、品薄となっている可能性がある。

このため市は臨時措置として、透明または中身の見える半透明のポリ袋でもごみの収集を可能とした。容量は３５リットル以下とし、臨時措置期間は６月３０日までとする。市環境課は「製造業者から予定通りの供給ができると連絡は受けているため、必要以上の購入は控えてほしい」としている。

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一方、ナフサ（粗製ガソリン）由来の高密度ポリエチレンの供給不足が懸念されるとして、大府市は、伸縮性のある素材にごみ袋の仕様を変更する。

製造業者から３月下旬、「素材確保が今後難しくなる可能性がある」と連絡を受けたためで、市は安定供給を確保するため素材の変更に踏み切った。大府市によると、従来のごみ袋がなくなり次第、順次新たな素材のごみ袋に切り替える。販売は７月上旬となる見通しで卸売価格は従来と変わらない。

名古屋市もホームページで、複数の事業者による製造が確認できているとし、「過度な買いだめが生じると、一時的に小売店の在庫が不足し、必要な方に行き渡らなくなる恐れがある」などと訴えている。

広沢一郎市長は１３日の定例記者会見で、現時点では滞りなく製造できているとの認識を示し、「緊急に何か手を打たなければならない状況ではない」と市民に冷静な対応を求めた。